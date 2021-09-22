iPhone смогут выявлять депрессию пользователей

Представители компании отметили, что мониторинг наличия данных симптомов будет осуществлен посредством смартфона, который собирает данные о физической активности, режиме сна и прочих показателях из приложения «Здоровье».

Известно, что для развития этого направления в Apple намерены организовывать исследования закрытого типа. В частности, Калифорнийский университет будет анализировать данные 3000 добровольцев, в то время как в компании Biogen будет отобрано 20 000 человек для участия в исследовании. Причем порядка 50% из них будут иметь риски когнитивных нарушений. Отмечается, что такие отклонения могут намекать на развитие старческого слабоумия.