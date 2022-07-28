iPhone X выглядит круто и стоит менее 20 тысяч рублей. Но вы пожалеете, если купите его…

Первая причина, почему не стоит брать iPhone X, - это невозможность его использования в качестве навигатора. Если вы попытаетесь это сделать, то смартфон сильно нагреется и будет тормозить. Хотя заказать эту версию из Китая сегодня можно в хорошем состоянии за 17 358 рублей с объёмом памяти 64 ГБ.

В интернете можно найти очень много жалоб пользователей именно на работу iPhone X. Это касается проблем с ПО после падения аппарата или после попадания его в воду (несмотря на наличие защиты IP67).

Если же вы всё же решили приобрести эту модель, то обращайте внимание на объём памяти. Выпускался iPhone X в двух версиях: с 64 ГБ и 256 ГБ. При этом покупать версию с 64 ГБ эксперт не советует. Дело в том, что это крайне мало. Кроме того, когда память у iPhone X заполняется, это устройство начинает сильно «тупить», причём настолько, что его приходится перезагружать.