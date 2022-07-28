iPhone X выглядит круто и стоит менее 20 тысяч рублей. Но вы пожалеете, если купите его…Есть несколько веских причин отказаться от этого смартфона
Первая причина, почему не стоит брать iPhone X, - это невозможность его использования в качестве навигатора. Если вы попытаетесь это сделать, то смартфон сильно нагреется и будет тормозить. Хотя заказать эту версию из Китая сегодня можно в хорошем состоянии за 17 358 рублей с объёмом памяти 64 ГБ.
В интернете можно найти очень много жалоб пользователей именно на работу iPhone X. Это касается проблем с ПО после падения аппарата или после попадания его в воду (несмотря на наличие защиты IP67).
Если же вы всё же решили приобрести эту модель, то обращайте внимание на объём памяти. Выпускался iPhone X в двух версиях: с 64 ГБ и 256 ГБ. При этом покупать версию с 64 ГБ эксперт не советует. Дело в том, что это крайне мало. Кроме того, когда память у iPhone X заполняется, это устройство начинает сильно «тупить», причём настолько, что его приходится перезагружать.
С большинством повседневных задач смартфон всё ещё справляется, но в играх он уже сдаёт позиции. К примеру, спустя 10 минут игры на средних настройках в Genshin Impact снижается яркость, а ещё через 10 минут начинаются просадки кадров и даже зависания. Причём даже переход к низкому пресету не особо решает проблему, к тому же iPhone X очень сильно нагревается под нагрузкой.
Главным же минусом iPhone X является автономность. С максимальной яркостью за 60 минут пользования навигатором заряд батареи снижается на 15 процентов, за тоже время на YouTube - на 13 процентов, за час игры в Genshin Impact - на 45 процентов. Объём же аккумулятора у этого устройства составляет 2700 мА*ч, а мощность зарядки - 18 Вт. За 30 минут смартфон заряжается до 46 процентов, за час - до 73 процентов. При этом iPhone X без подзарядки на целый день не хватает.
Помимо этого, iPhone X нередко отключается на холоде.
В целом вместо iPhone X ведущий посоветовал при небольшом бюджете покупать iPhone Xs или даже iPhone 11. Примеры сравнения снимков с iPhone X с фотографиями с других моделей вы можете увидеть выше.