iPhone, Xiaomi, OnePlus и HONOR сравнили по качеству съёмки ночью

В ночном режиме на основную камеру лучше остальных делал фото OnePlus. Он получил 13 баллов. По 12 баллов оказалось у iPhone и Honor, а вот у Xiaomi — только 10.

Ультраширокоугольная камера ночью лучше всего была тоже у OnePlus. На втором месте расположился Xiaomi, на третьем — iPhone, на последнем — Honor.

С точки зрения портретных снимков победителем вышел Honor. Далее шёл Xiaomi, за ним iPhone. На последней строчке оказался OnePlus.