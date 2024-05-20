iPhone, Xiaomi, OnePlus и HONOR сравнили по качеству съёмки ночью

iPhone, Xiaomi, OnePlus и HONOR сравнили по качеству съёмки ночьюИ вот какой оказался лучше
В ночном режиме на основную камеру лучше остальных делал фото OnePlus. Он получил 13 баллов. По 12 баллов оказалось у iPhone и Honor, а вот у Xiaomi — только 10.
Ультраширокоугольная камера ночью лучше всего была тоже у OnePlus. На втором месте расположился Xiaomi, на третьем — iPhone, на последнем — Honor.
С точки зрения портретных снимков победителем вышел Honor. Далее шёл Xiaomi, за ним iPhone. На последней строчке оказался OnePlus.
По части видеосъёмки лидировали iPhone и Xiaomi. Они набрали по 17 баллов. На втором месте расположился OnePlus, на третьем — Honor.
Наконец, селфи-фото лучшими были у iPhone, за ним шли Honor и OnePlus. Хуже остальных по качеству снимки на фронтальную камеру делает Xiaomi. Что касается ночного видео, то на первом месте вновь был iPhone, за ним расположился OnePlus, далее — Honor. Худшим вновь оказался Xiaomi.
Выводы
Лучших по съёмке в ночных условиях смартфона оказалось сразу два. Это iPhone 15 Pro Max и OnePlus 12. На втором месте был Xiaomi 14 Ultra, а на последнем — Honor Magic 6 Pro.