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Телефоны
Опубликовано 20 мая 2024, 06:00
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iPhone, Xiaomi, OnePlus и HONOR сравнили по качеству съёмки ночью

И вот какой оказался лучше
На YouTube-канале Versus выяснили, какой из смартфонов делает лучшие фото и видео вечером и ночью: iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 или Honor Magic 6 Pro.
iPhone, Xiaomi, OnePlus и HONOR сравнили по качеству съёмки ночью
© Versus

В ночном режиме на основную камеру лучше остальных делал фото OnePlus. Он получил 13 баллов. По 12 баллов оказалось у iPhone и Honor, а вот у Xiaomi — только 10.

Ультраширокоугольная камера ночью лучше всего была тоже у OnePlus. На втором месте расположился Xiaomi, на третьем — iPhone, на последнем — Honor.

С точки зрения портретных снимков победителем вышел Honor. Далее шёл Xiaomi, за ним iPhone. На последней строчке оказался OnePlus.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Versus

По части видеосъёмки лидировали iPhone и Xiaomi. Они набрали по 17 баллов. На втором месте расположился OnePlus, на третьем — Honor.

Наконец, селфи-фото лучшими были у iPhone, за ним шли Honor и OnePlus. Хуже остальных по качеству снимки на фронтальную камеру делает Xiaomi. Что касается ночного видео, то на первом месте вновь был iPhone, за ним расположился OnePlus, далее — Honor. Худшим вновь оказался Xiaomi.

Выводы

Лучших по съёмке в ночных условиях смартфона оказалось сразу два. Это iPhone 15 Pro Max и OnePlus 12. На втором месте был Xiaomi 14 Ultra, а на последнем — Honor Magic 6 Pro.