iPhone XR за 12 тысяч рублей протестировали в 2025 г. Иначе как «пробник» не покупайте

В целом iPhone XR функционирует сейчас более-менее нормально. А ему при этом (с момента его выхода) — около 6,5 лет.

У iPhone XR по сегодняшним меркам огромные рамки. Однако он до сих пор поддерживает последнюю версию iOS.

Если вам нужно будет что-нибудь посмотреть и купить на маркетплейсах, то проблем с XR не будет. Он вообще не тормозит и не нагревается. Другое дело — если необходимо загрузить что-то тяжёлое: здесь iPhone уже станет греться.