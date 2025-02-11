iQOO Neo 10 сравнили с прошлогодним Neo 9

Комплектация у Neo 9 и 10 одинаковая. Это чехол, кабель, зарядка на 120 Вт. На экране сразу есть защитная плёнка.

iQOO Neo 10 запустился, естественно, быстрее. Он работает на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Neo 9 — на Snapdragon 8 Gen 2.

С точки зрения экрана практически ничего не поменялось. Процессор стал мощнее, греться он стал тоже меньше под нагрузкой. При этом батарея стала разряжаться в AnTuTu быстрее. Результаты тестирования устройств — ниже.