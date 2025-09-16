Из камер Realme 15 Pro убрали зум, чтобы Oppo Reno 14 5G лучше продавался

На старте продаж Realme 15 Pro идёт вместе с наушниками Realme Buds T200 Lite. В коробке также есть кабель, зарядка на 80 Вт, защитный чехол. Есть у новинки и пылевлагозащита по стандарту IP69, и подсветка-индикатор, которую можно настроить. В то же время функция Always On Display урезана до 10 секунд.

Дисплей у 15 Pro хорош: диагональ 6,8", AMOLED, 144 Гц, HDR 10+. При этом во многих приложениях выставить именно 144 Гц нельзя. Также вы получаете не плоское, а слегка выпуклое стекло. Немного увеличился у новой модели ШИМ, что не очень хорошо. Яркость же стала чуть выше.

Из процессоров стоит на 15 Pro "середнячок" Snapdragon 7 Gen 4. В первую очередь этот смартфон - под стандартные задачи. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться ниже.