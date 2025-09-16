Из камер Realme 15 Pro убрали зум, чтобы Oppo Reno 14 5G лучше продавался

Из камер Realme 15 Pro убрали зум, чтобы Oppo Reno 14 5G лучше продавалсяА ещё у него ухудшились ШИМ, звучание и вибро
На старте продаж Realme 15 Pro идёт вместе с наушниками Realme Buds T200 Lite. В коробке также есть кабель, зарядка на 80 Вт, защитный чехол. Есть у новинки и пылевлагозащита по стандарту IP69, и подсветка-индикатор, которую можно настроить. В то же время функция Always On Display урезана до 10 секунд.
Дисплей у 15 Pro хорош: диагональ 6,8", AMOLED, 144 Гц, HDR 10+. При этом во многих приложениях выставить именно 144 Гц нельзя. Также вы получаете не плоское, а слегка выпуклое стекло. Немного увеличился у новой модели ШИМ, что не очень хорошо. Яркость же стала чуть выше.
Из процессоров стоит на 15 Pro "середнячок" Snapdragon 7 Gen 4. В первую очередь этот смартфон - под стандартные задачи. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться ниже.
На Realme 15 Pro стоят основной объектив, ширик и фронталка - все по 50 МП. При этом вместо телевика - "затычка", то есть датчик глубины. Снимки можете увидеть выше. Очень часто на фотографиях и на видео оптика ловит блики, и это минус.
Хуже стали у новинки и такие аспекты, как вибро, звучание. Аккумулятор при этом подрос: стал 7000 мАч вместо 6000 мАч на 14 Pro+. В тесте смартфон выдал 8 часов 15 минут работы экрана. Заряжается он до 100% примерно за 1 час 9 минут.
Вывод
По мнению ведущего, у Realme 15 Pro исчез телевик из-за конкуренции с Oppo. А точнее, для продвижения Oppo Reno14 5G, который и является настоящим наследником Realme 14 Pro+. По итогу 15 Pro получился "смартфоном без фишки", то есть он практически ничем не выделяется на фоне конкурентов за ту же цену. Так что брать новинку или нет - решать только вам.