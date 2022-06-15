Из новых смартфонов по терпимой цене этот самый лучший — Samsung Galaxy A33 5G

Эксперт канала Quke.ru на YouTube Андрей оценил новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A33 5G. Новинка оказалась очень достойной. По мнению ведущего, А33 напоминает больше преемника не А32, а А52.

В комплекте с устройством идёт только документация, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, наклейки и провод. То есть блок зарядки уже отсутствует.

В плане дизайна А33 выглядит очень привлекательно. Но так как материал корпуса - пластик, вам придётся подумать ещё и о чехле. Кроме того, этот смартфон полностью защищён от воды по стандарту IP67.

Экран здесь имеет диагональ 6,4 дюйма, матрица - Super AMOLED, частота обновления - 90 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 800 нит. Однако у А33 в отличие от A53, A52, А73 нет функции Always on Display и функции устранения мерцания.

Что касается производительности, то Galaxy A33 близок в этом плане к А53. На нём стоит, как и на А53, процессор Exynos 1280. Объём оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. В целом работает аппарат очень шустро, в том числе в играх (на высоких настройках графики). В AnTuTu смартфон набрал, как отмечает эксперт, 420 тысяч баллов, причём при тестировании он совсем не нагрелся.