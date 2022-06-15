Из новых смартфонов по терпимой цене этот самый лучший — Samsung Galaxy A33 5G

Из новых смартфонов по терпимой цене этот самый лучший — Samsung Galaxy A33 5GО его достоинствах рассказал эксперт
Эксперт канала Quke.ru на YouTube Андрей оценил новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A33 5G. Новинка оказалась очень достойной. По мнению ведущего, А33 напоминает больше преемника не А32, а А52.
В комплекте с устройством идёт только документация, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, наклейки и провод. То есть блок зарядки уже отсутствует.
В плане дизайна А33 выглядит очень привлекательно. Но так как материал корпуса - пластик, вам придётся подумать ещё и о чехле. Кроме того, этот смартфон полностью защищён от воды по стандарту IP67.
Экран здесь имеет диагональ 6,4 дюйма, матрица - Super AMOLED, частота обновления - 90 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 800 нит. Однако у А33 в отличие от A53, A52, А73 нет функции Always on Display и функции устранения мерцания.
Что касается производительности, то Galaxy A33 близок в этом плане к А53. На нём стоит, как и на А53, процессор Exynos 1280. Объём оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. В целом работает аппарат очень шустро, в том числе в играх (на высоких настройках графики). В AnTuTu смартфон набрал, как отмечает эксперт, 420 тысяч баллов, причём при тестировании он совсем не нагрелся.
Ёмкость батареи у А33 составляет 5000 мА*ч. Поддерживается при этом зарядка мощностью до 25 Вт. К концу дня при активном использовании у эксперта осталось почти 50 процентов заряда, то есть хватит устройства точно больше, чем на один день. Заряжается от 25-ваттной зарядки аппарат за 1 час 15 минут.
Селфи-камера здесь имеет 13 МП, причём с неё можно записывать видео в 4К. Основной модуль имеет четыре объектива: основной в 48 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный в 8 МП, макрообъектив в 5 МП, объектив для портретных снимков в 2 МП. Основная камера выдаёт действительно качественные снимки, причём они гораздо лучше, чем у А23. Примеры фото - выше. Видео записывать на основной объектив также можно в 4К, но без стабилизации.
Установлен на А33 Android 12. Работает всё быстро и стабильно.
Вывод
По словам ведущего, А33 довольно сильно ушёл от А32 по своим характеристикам. Он стал гораздо лучше и по производительности, и по качеству камеры, дисплея, также у него появилась поддержка быстрой зарядки и влагозащита.