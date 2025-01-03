JerryRigEverything объявил самые прочные и ремонтопригодные смартфоны 2024 года

JerryRigEverything объявил самые прочные и ремонтопригодные смартфоны 2024 годаИ многие из них малоизвестные
Самый ремонтопригодный смартфон. HDM Skyline. Открутив у него один винтик, вы сможете без проблем снять заднюю крышку. К тому же все компоненты для замены вы сможете заказать от iFixit. Самое главное - при самостоятельном ремонте гарантия всё ещё будет действовать.
Наименее ремонтопригодный смартфон. ROG Phone 8. У него есть дополнительный экран на задней панели, три матплаты, а также множество всяких лент (кабелей) внутри.
Самый инновационный смартфон. Red Magic 10 Pro. Его фишка - это спрятанная под экраном фронтальная камера. Также у этого аппарата самое высокое соотношение дисплея и корпуса из всех смартфонов, турбовентилятор RGB, жидкометаллическое охлаждение.
Самый крутой по внешнему виду смартфон. Это звание получил iPhone 16. Его преимущество по сравнению с Pixel в том, что у него есть оборудование для сдвига сенсора, расположенное рядом с основным объективом.
Наименее прочный смартфон. Huawei Mate XT. У него слишком хрупкий основной экран, который царапается даже пальцем. Также в этот гаджет легко попадают пыль и камни.
Самый прочный смартфон. Armor 24. У него степень защиты от воды и пыли IP69K, аккумулятор на 22000 мА*ч. Правда, этот смартфон довольно тяжёлый и большой. Из других фаворитов в этой категории эксперт назвал CMF Phone 1 и Nothing Phone 2a с пластиковыми задними панелями.