JerryRigEverything объявил самые прочные и ремонтопригодные смартфоны 2024 года

Самый ремонтопригодный смартфон. HDM Skyline. Открутив у него один винтик, вы сможете без проблем снять заднюю крышку. К тому же все компоненты для замены вы сможете заказать от iFixit. Самое главное - при самостоятельном ремонте гарантия всё ещё будет действовать.

Наименее ремонтопригодный смартфон. ROG Phone 8. У него есть дополнительный экран на задней панели, три матплаты, а также множество всяких лент (кабелей) внутри.

Самый инновационный смартфон. Red Magic 10 Pro. Его фишка - это спрятанная под экраном фронтальная камера. Также у этого аппарата самое высокое соотношение дисплея и корпуса из всех смартфонов, турбовентилятор RGB, жидкометаллическое охлаждение.