Качество связи в онлайн-играх проверили на сетях 5G

Второе "облако", которое доступно в России, - Microsoft XCloud. В этом случае необходимо для игры обладать подпиской на Game Pass Ultimate и платным VPN. Из-за того, что серверы "облака" находятся в Великобритании, а не в России, временами возникали задержки, качество видео падало до 480р.

Поиграл автор и в проекты для ПК - на сервисе Parsec. Для этого он также присоединил смартфон к геймпаду. Тестировалась сеть 5G в играх Assassin's Creed Valhalla, Untitled Goose Game, Life is Strange, The Witcher 3, Humankind и Disco Elysium. Запускаются они все, но в двух последних с экрана смартфона шрифт и интерфейс кажутся слишком мелкими. Кроме того, Parsec позволяет играть с частотой до 120 к/с. Лучше всего стримить c разрешением 1080p при 30 к/с, 720p при 60 к/с. Это даст стабильное соединение.

В целом пользователь отмечает, что если 5G станет платным и будет продаваться с тем же объёмом трафика, то смысла играть через них не будет. Трансляция расходует очень много трафика: через GFN.RU в высоком разрешении - больше 4 ГБ за 30 минут, через Parsec при стандартных настройках - 75 Мб за 1 минуту. Также при игре на 5G сильно греется телефон, поэтому лучше его не заряжать во время стриминга.