Как быстро очистить динамик смартфона при помощи звука

Чистить динамик смартфона специалисты советуют не реже чем раз в месяц. Объясняется это тем, что пользуетесь вы им каждый день, поэтому ежедневно на нём скапливается грязь и пыль. Если ситуация у вас критическая, то лучше сразу же обратитесь в сервисный центр. В ином случае можно попробовать воспользоваться способом, описанным ниже.

Прежде всего, вам нужно зайти в Google Play и ввести в поиске speaker cleaner. Из приложений, которые появятся, вы можете выбрать любое. Автор статьи в качестве примера взял приложение «Чистый динамик». После того как приложение скачалось, запустите его. Перед этим проверьте, чтобы звук на смартфоне у вас стоял на максимуме и чтобы сам динамик находился снизу. Также если у вас подключены к телефону наушники, то их необходимо отключить.