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Как быстро очистить динамик смартфона при помощи звука

Этот способ действительно работает
Многие пользователи смартфонов большое внимание уделяют очистке задней панели смартфона и дисплея, а о динамиках забывают. Кроме того, мало кто знает, как правильно чистить динамик самостоятельно. Одним из методов поделился пользователь iXBT.com.
Как быстро очистить динамик смартфона при помощи звука

Чистить динамик смартфона специалисты советуют не реже чем раз в месяц. Объясняется это тем, что пользуетесь вы им каждый день, поэтому ежедневно на нём скапливается грязь и пыль. Если ситуация у вас критическая, то лучше сразу же обратитесь в сервисный центр. В ином случае можно попробовать воспользоваться способом, описанным ниже.

Прежде всего, вам нужно зайти в Google Play и ввести в поиске speaker cleaner. Из приложений, которые появятся, вы можете выбрать любое. Автор статьи в качестве примера взял приложение «Чистый динамик». После того как приложение скачалось, запустите его. Перед этим проверьте, чтобы звук на смартфоне у вас стоял на максимуме и чтобы сам динамик находился снизу. Также если у вас подключены к телефону наушники, то их необходимо отключить.

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Далее в меню приложения выберите Speaker или Ear speaker (то есть основной динамик или слуховой), а затем нажмите на Start cleaning. После этого вы услышите необычный звук. Сама очистка при этом займёт совсем немного времени.

В некоторых же смартфонах подобная функция уже встроена в систему. Например, в Xiaomi. Для того чтобы проверить, есть ли она у вас, введите в строке поиска «динамик» и посмотрите, какие пункты у вас появятся. Нужен будет вам пункт «Очистка динамика».

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Звук помогает очистить динамик за счёт того, что он сам по себе и воспроизводит музыку, и создаёт колебания. Эти колебания при этом могут передаваться на различные поверхности вроде стекла, металла и т.п. Поскольку в приложении звук имеет разную тональность, это даёт возможность аккуратно избавиться от пыли и грязи.

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