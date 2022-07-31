Как быстро очистить динамик смартфона при помощи звука

Как быстро очистить динамик смартфона при помощи звукаЭтот способ действительно работает
Чистить динамик смартфона специалисты советуют не реже чем раз в месяц. Объясняется это тем, что пользуетесь вы им каждый день, поэтому ежедневно на нём скапливается грязь и пыль. Если ситуация у вас критическая, то лучше сразу же обратитесь в сервисный центр. В ином случае можно попробовать воспользоваться способом, описанным ниже.
Прежде всего, вам нужно зайти в Google Play и ввести в поиске speaker cleaner. Из приложений, которые появятся, вы можете выбрать любое. Автор статьи в качестве примера взял приложение «Чистый динамик». После того как приложение скачалось, запустите его. Перед этим проверьте, чтобы звук на смартфоне у вас стоял на максимуме и чтобы сам динамик находился снизу. Также если у вас подключены к телефону наушники, то их необходимо отключить.
Далее в меню приложения выберите Speaker или Ear speaker (то есть основной динамик или слуховой), а затем нажмите на Start cleaning. После этого вы услышите необычный звук. Сама очистка при этом займёт совсем немного времени.
В некоторых же смартфонах подобная функция уже встроена в систему. Например, в Xiaomi. Для того чтобы проверить, есть ли она у вас, введите в строке поиска «динамик» и посмотрите, какие пункты у вас появятся. Нужен будет вам пункт «Очистка динамика».
Звук помогает очистить динамик за счёт того, что он сам по себе и воспроизводит музыку, и создаёт колебания. Эти колебания при этом могут передаваться на различные поверхности вроде стекла, металла и т.п. Поскольку в приложении звук имеет разную тональность, это даёт возможность аккуратно избавиться от пыли и грязи.