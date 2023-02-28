Как быстро снизить нагрев смартфона

Как быстро снизить нагрев смартфонаПомогут в этом настройки
Если вы часто пользуетесь смартфоном и проводите много времени за играми, то он может из-за этого сильно греться. И вот как это исправить.
Фото: Гарант Сервис
Как отмечает пользователь портала iXBT.com, нагреваться смартфон может сразу по нескольким причинам. Бывает, что греется телефон прямо во время разговора. Дисплей тоже иногда незначительно нагревается, но его температуры всё равно не повысятся до экстремальных и экран в любом случае не пострадает.
Однако важно при сильном нагреве особое внимание уделять аккумулятору и процессору. Именно эти два элемента греются сильно.
Одно из решений данной проблемы - приобретение современного и мощного смартфона. Но стоить он, скорее всего, будет дорого.
Кроме того, вы можете осуществить несколько простых действий, связанных с увеличением буферной памяти гаджета. Первым делом вам нужно перейти в режим «Параметры разработчика». Нужно для этого открыть настройки смартфона, «Сведения и ПО», а потом семь раз нажать на пункт «Номер сборки». Далее вы попадёте в пункт «Для разработчиков».
Далее нужно перейти в пункты «Трассировка системы» - «Размер буфера для каждого процессора». Сначала установите минимальное значение - 8192 Кб, перезагрузите телефон и протестируйте его при помощи любой программы, которая загружает процессор и всю систему в целом. Затем нужно установить максимальное значение, снова перезагрузить смартфон и провести тест. Запомнить при этом необходимо полученные результаты, а также начальные и конечные температуры теста.
В качестве примера пользователь iXBT.com взял программы CPU throttling и Aida64. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Лучше всего при этом, если вы перегрели смартфон, не пользоваться им какое-то время и дать ему остыть. Чтобы эффект был ещё более значительным, можете перевести гаджет в режим полёта, выгрузить все запущенные процессы, снять с телефона чехол. А если вы любите игры, то полезно будет использовать накладки с вентилятором.
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