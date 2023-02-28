Как быстро снизить нагрев смартфона

Как отмечает пользователь портала iXBT.com, нагреваться смартфон может сразу по нескольким причинам. Бывает, что греется телефон прямо во время разговора. Дисплей тоже иногда незначительно нагревается, но его температуры всё равно не повысятся до экстремальных и экран в любом случае не пострадает.

Однако важно при сильном нагреве особое внимание уделять аккумулятору и процессору. Именно эти два элемента греются сильно.

Одно из решений данной проблемы - приобретение современного и мощного смартфона. Но стоить он, скорее всего, будет дорого.

Кроме того, вы можете осуществить несколько простых действий, связанных с увеличением буферной памяти гаджета. Первым делом вам нужно перейти в режим «Параметры разработчика». Нужно для этого открыть настройки смартфона, «Сведения и ПО», а потом семь раз нажать на пункт «Номер сборки». Далее вы попадёте в пункт «Для разработчиков».