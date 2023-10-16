Как iPhone 15 прошёл тест на прочность

17:54, 16 октября 2023
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Как iPhone 15 прошёл тест на прочностьОн сделан из сплава алюминия и цинка
Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, действительно ли iPhone 15 очень прочный. Для этого он полностью разобрал гаджет.
Компания Apple сделала новую линейку iPhone более ремонтопригодной. Однако снять заднюю крышку с iPhone 15 оказалось всё равно не так уж просто. Для этого пришлось сначала открутить два винтика, а затем нагреть заднюю панель.
После снятия аккумулятора можно увидеть металлическую панель. На ней легко остаются царапины.
Особенность батареи нового iPhone 15 в том, что в ней используется 100% переработанный кобальт.
В любом случае, заключил эксперт, Apple движется в верном направлении с точки зрения ремонтопригодности своих устройств.
Источник: JerryRigEverything
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: