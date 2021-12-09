Как кризис в сфере микроэлектроники повлиял на производство смартфонов Apple

Кроме того, компания Apple почти все компоненты использовала для производства смартфонов iPhone. Какую-то часть ресурсов она даже перебросила с технологических линий по выпуску других устройств (в том числе iPad, iPhone 12, iPhone SE). В итоге количество произведённых iPad сократилось на 50 процентов, а старых моделей iPhone - на четверть.

При этом компания нуждается не в чипах памяти или процессорах, а в другом. Ей нужны контроллеры управления от Texas Instruments, трансиверы Nexperia, модули беспроводной связи, без которых невозможно собрать телефон в принципе.

Сроки окончания дефицита специалисты называют разные. Кто-то уверен, что кризис завершится в 2022 году, а кто-то считает, что придётся ждать до 2023 года.