Как кризис в сфере микроэлектроники повлиял на производство смартфонов Apple

Как кризис в сфере микроэлектроники повлиял на производство смартфонов AppleОб этом в блоге на «Хабре» рассказала компания Selectel
В Китае было частично приостановлено производство iPhone и iPad. И это действительно является проблемой, так как ранее в предпраздничный период техники производила компания даже больше, чем обычно.
Основная причина приостановки производства - недостаток полупроводниковых компонентов. Без этих деталей собрать устройства просто не получится. В итоге прогнозы производства смартфонов Apple сократила с 95 миллионов до 83-85 миллионов штук до конца этого года.
Кроме того, компания Apple почти все компоненты использовала для производства смартфонов iPhone. Какую-то часть ресурсов она даже перебросила с технологических линий по выпуску других устройств (в том числе iPad, iPhone 12, iPhone SE). В итоге количество произведённых iPad сократилось на 50 процентов, а старых моделей iPhone - на четверть.
При этом компания нуждается не в чипах памяти или процессорах, а в другом. Ей нужны контроллеры управления от Texas Instruments, трансиверы Nexperia, модули беспроводной связи, без которых невозможно собрать телефон в принципе.
Сроки окончания дефицита специалисты называют разные. Кто-то уверен, что кризис завершится в 2022 году, а кто-то считает, что придётся ждать до 2023 года.