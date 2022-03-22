Как лучше всего обезопасить переписку от хакеров

По мнению эксперта, для защиты нужно комбинировать несколько способов. В первую очередь нужно использовать сложные пароли, в том числе графические. По словам Кашкина, переписка сохраняется не только на устройстве, но и на серверах, поэтому важно защитить данные не только на самом устройстве, но и так, чтобы злоумышленник не смог взломать приложения, если телефон попадёт к нему в руки.

Эксперт посоветовал устанавливать пароли и на приложения. Особенно это касается мессенджеров. «Ещё одним из современных средств использования мессенджеров является открытие их в браузере стационарного компьютера. Важно помнить, что после выхода из веб-версии мессенджера следует на стороне смартфона закрыть соответствующую сессию», — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что стопроцентной защиты не существует.