Как можно убрать царапины с экрана смартфона

Как можно убрать царапины с экрана смартфонаКакие способы работают на самом деле?
Со временем царапины могут появиться на дисплее любого телефона. Но действительно ли средства, о которых много пишут в Интернете, помогают избавиться от подобных дефектов?
Фото: Tom's Guide
Наверняка вы слышали о таких методах удаления царапин с экранов смартфонов, при которых используется детская присыпка, зубная паста, масло. Но на самом деле ничего из этого не работает так, как надо. Поэтому вернуть былой вид экрану у вас не получится.
Кроме того, можно встретить советы, связанные с полировкой при помощи специальных веществ. Но их имеет смысл применять только как дополнительные к «рабочим» методы. При этом и на какой-то значительный результат в этом случае не стоит рассчитывать.
iXBT.com
Наиболее эффективные способы избавления от царапин на экране - это олеофобное масло и защитное стекло либо плёнка. Что касается масла, то оно помогает заполнить мелкие царапины и восстановить покрытие дисплея.