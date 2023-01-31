Как можно убрать царапины с экрана смартфона

Наверняка вы слышали о таких методах удаления царапин с экранов смартфонов, при которых используется детская присыпка, зубная паста, масло. Но на самом деле ничего из этого не работает так, как надо. Поэтому вернуть былой вид экрану у вас не получится.

Кроме того, можно встретить советы, связанные с полировкой при помощи специальных веществ. Но их имеет смысл применять только как дополнительные к «рабочим» методы. При этом и на какой-то значительный результат в этом случае не стоит рассчитывать.