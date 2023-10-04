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17:33, 04 октября 2023
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Как не допустить выгорания экрана смартфона

Важно соблюдать несколько правил

При выгорании дисплея на нём становится постоянно видимым старый контент: различные изображения или иконки. Вот как этого можно избежать.

Выгорание дисплея может произойти, если на нём долгое время отображался один и тот же контент. Например, какие-то логотипы, статичные изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать.

Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной и той же конфигурации.

Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь пользоваться самыми разными приложениями и функциями смартфона.

Установите автоматическое отключение экрана. Причём времени перед затуханием должно проходить мало. Так статичные элементы интерфейса не будут отображаться долго.

Как не допустить выгорания экрана смартфона
© Twnews.ru

Не ставьте экран на максимальную яркость. Это уменьшит износ пикселей и будет полезно для вашего зрения.

Пользуйтесь функциями предотвращения выгорания. При условии, что на вашем смартфоне они есть.

Время от времени выключайте смартфон. Так экран у вас не будет работать всё время.

Периодически меняйте содержимое экрана. Например, вы можете менять местами ярлыки и виджеты или прокручивать страницу. Главное - избегайте длительного простоя на одной странице.

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