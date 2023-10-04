Как не допустить выгорания экрана смартфона

Как не допустить выгорания экрана смартфонаВажно соблюдать несколько правил
При выгорании дисплея на нём становится постоянно видимым старый контент: различные изображения или иконки. Вот как этого можно избежать.
Выгорание дисплея может произойти, если на нём долгое время отображался один и тот же контент. Например, какие-то логотипы, статичные изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать.
Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной и той же конфигурации.
Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь пользоваться самыми разными приложениями и функциями смартфона.
Установите автоматическое отключение экрана. Причём времени перед затуханием должно проходить мало. Так статичные элементы интерфейса не будут отображаться долго.
Не ставьте экран на максимальную яркость. Это уменьшит износ пикселей и будет полезно для вашего зрения.
Пользуйтесь функциями предотвращения выгорания. При условии, что на вашем смартфоне они есть.
Время от времени выключайте смартфон. Так экран у вас не будет работать всё время.
Периодически меняйте содержимое экрана. Например, вы можете менять местами ярлыки и виджеты или прокручивать страницу. Главное - избегайте длительного простоя на одной странице.