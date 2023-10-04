Как не допустить выгорания экрана смартфона

Выгорание дисплея может произойти, если на нём долгое время отображался один и тот же контент. Например, какие-то логотипы, статичные изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать.

Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной и той же конфигурации.

Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь пользоваться самыми разными приложениями и функциями смартфона.

Установите автоматическое отключение экрана. Причём времени перед затуханием должно проходить мало. Так статичные элементы интерфейса не будут отображаться долго.