Телефоны
09:46, 14 ноября 2022
1 мин.

Как определить, из какой страны продавец привёз вам iPhone в Россию

Займёт это всего несколько секунд

Если вам интересно, из какой страны ваш айфон был ввезён в Россию, то понять это можно из данных в настройках смартфона. К тому же много времени это всё не займёт.

Как определить, из какой страны продавец привёз вам iPhone в Россию

Итак, если вы хотите проверить, из какой страны ваш iPhone попал в Россию, то проделайте эти несколько шагов.

  1. Зайдите в «Настройки» смартфона.

  2. Перейдите в пункт «Основные».

1 / 1

  1. Далее нажмите на «Об этом устройстве».

  2. Обратите внимание на буквы, которые находятся в конце номера модели. Они показывают, для какой страны изначально предназначался ваш iPhone. Например, RU/RS - Россия, LL - США, AB/AE - ОАЭ, TH - Таиланд, J - Япония, CH - Китай.

Источник фото:Spitak
Источник:Spitak
Теги:
#смартфон
,
#iPhone
,
#Apple
,
#покупка
Новости партнеров
Новости партнеров