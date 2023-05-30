Как пользоваться смартфоном летом и не повредить его

Как пользоваться смартфоном летом и не повредить егоВ летнее время с гаджетами нужно быть особенно осторожными
Если вы хотите, чтобы даже при высоких температурах телефон работал как надо, то воспользуйтесь этими советами.
Автояркость экрана. Эта функция поможет обеспечить комфорт пользователю при использовании телефона на солнце. Правда, у некоторых моделей смартфона этот параметр работает не очень хорошо. Поэтому всё зависит от конкретного гаджета.
Прямые солнечные лучи. Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами. Потому что это одна из основных причин, почему ваше устройство может перегреваться. Если вы находитесь в жару на улице, то постарайтесь найти более прохладное место, чтобы использовать телефон.
Закрытые помещения. Следите, чтобы ваш смартфон не оставался в закрытых и нагретых помещениях. Например, в закрытых автомобилях. То же самое касается закрытых сумок, которые стоят на солнце.
Защитный чехол. Он может нагреваться, а из-за него - и сам смартфон.
Интенсивность использования. В жаркую погоду не смотрите видео на смартфоне, не играйте в игры с высокими настройками графики. Так вы защитите свой телефон от перегрева.
Температура аккумулятора. Следите, чтобы температура батареи устройства резко не менялась. Если вы заметили, что телефон сильно нагрелся, то отключите зарядное устройство и перенесите аппарат в более прохладное место.
Зарядка телефона. В жару лучше не пользоваться быстрой зарядкой и выбрать не такой мощный блок питания. Также не используйте телефон во время зарядки и не заряжайте его больше, чем на 80%.
Отключение ненужных функций. Например, Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Кроме того, закройте фоновые приложения, которыми вы не пользуетесь.
Перепады температуры. Избегайте резких перепадов температуры. Если всё-таки телефон сильно нагрелся, то первым делом перенесите его в более прохладное место.