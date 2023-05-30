Как пользоваться смартфоном летом и не повредить его

Автояркость экрана. Эта функция поможет обеспечить комфорт пользователю при использовании телефона на солнце. Правда, у некоторых моделей смартфона этот параметр работает не очень хорошо. Поэтому всё зависит от конкретного гаджета.

Прямые солнечные лучи. Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами. Потому что это одна из основных причин, почему ваше устройство может перегреваться. Если вы находитесь в жару на улице, то постарайтесь найти более прохладное место, чтобы использовать телефон.

Закрытые помещения. Следите, чтобы ваш смартфон не оставался в закрытых и нагретых помещениях. Например, в закрытых автомобилях. То же самое касается закрытых сумок, которые стоят на солнце.

Защитный чехол. Он может нагреваться, а из-за него - и сам смартфон.