Как понять, что аккумулятор на iPhone или Android-смартфоне пора менять: четыре признака

Если вы хотите сохранить аккумулятор смартфона в рабочем состоянии как можно дольше, то вам нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, нельзя перегревать или переохлаждать устройство, держать аппарат в разряженном виде долго. Также важно правильно подбирать блок питания.

Есть несколько признаков, указывающих на то, что батарея в вашем смартфоне уже начала терять ёмкость.