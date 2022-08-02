Как понять, что аккумулятор на iPhone или Android-смартфоне пора менять: четыре признака

Как понять, что аккумулятор на iPhone или Android-смартфоне пора менять: четыре признакаПроверьте своё устройство
Если вы хотите сохранить аккумулятор смартфона в рабочем состоянии как можно дольше, то вам нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, нельзя перегревать или переохлаждать устройство, держать аппарат в разряженном виде долго. Также важно правильно подбирать блок питания.
Есть несколько признаков, указывающих на то, что батарея в вашем смартфоне уже начала терять ёмкость.
Аппарат автоматически отключается, даже если осталось около 20 процентов заряда.
Заряжается устройство без быстрой зарядки «скачками». К примеру, с 20 до 90 процентов смартфон заряжается всего за несколько минут.
Аппарат перестал заряжаться от блока питания. При замене же зарядного устройства он за 30 минут стал разряжаться со 100 процентов до 20.
Аккумулятор стал больше. Это уже яркий признак того, что менять батарею надо срочно.
Если вы заметили хотя бы один признак, то лучше всего будет сразу же идти к мастеру в сервисный центр. Там вам смогут заменить аккумулятор.