Как понять, что вам пора менять смартфон на новый

Как понять, что вам пора менять смартфон на новыйЕсть несколько признаков
Со временем любой телефон начинает работать хуже. Но как определить, что вам пора вместо него приобретать новый?
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Если вы заметили, что ваш смартфон стал работать хуже, то, возможно, вам просто нужен новый. Существует несколько действительно веских причин, по которым имеет смысл приобретать новое устройство.
Новые возможности и функции. Если вы чувствуете, что нынешний смартфон не может удовлетворить все ваши потребности, то меняйте его на другой.
Устаревшие версии ОС. Если ваше устройство больше не получает обновления операционной системы, то с ним могут возникнуть проблемы. Например, он будет более уязвим для кибератак. Поэтому лучше купить более новое устройство.
Изношенный аккумулятор. Замена батареи обычно стоит довольно дорого. Поэтому проще всё-таки будет в этом случае приобрести новый аппарат.
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Повреждённый корпус либо экран. Всё это может плохо сказаться на производительности и надёжности смартфона. И даже при замене дисплея или корпуса на новый могут оказаться повреждены «внутренности» аппарата.
Новые требования. Это может быть связано с тем, что вы начали где-либо учиться или работать. Например, вам может понадобиться больше памяти, улучшенная камера, хорошая батарея.
Выход новой модели. Новые модели имеют улучшенные характеристики. Это тоже может стать поводом для замены старого смартфона на новый.