Как понять, что вам пора менять смартфон на новый

Если вы заметили, что ваш смартфон стал работать хуже, то, возможно, вам просто нужен новый. Существует несколько действительно веских причин, по которым имеет смысл приобретать новое устройство.

Новые возможности и функции. Если вы чувствуете, что нынешний смартфон не может удовлетворить все ваши потребности, то меняйте его на другой.

Устаревшие версии ОС. Если ваше устройство больше не получает обновления операционной системы, то с ним могут возникнуть проблемы. Например, он будет более уязвим для кибератак. Поэтому лучше купить более новое устройство.