Как правильно заряжать современные смартфоны

Кроме того, не стоит сразу же ставить на зарядку смартфон, если он побывал на солнце (в жаркий день) или на морозе. Лучше подождите, пока он охладится или согреется. А если жарко в самом помещении, то снимите с устройства чехол и положите смартфон в прохладное место. В идеале пользоваться смартфоном нужно при температуре +16 до +22 градусов Цельсия.

Во время зарядки лучше также не нагружать смартфон и не пользоваться им. Так он не перегреется и зарядится быстрее.

Бывает так, что со временем кабель для зарядки ломается. Многие в этом случае решают купить на замену неоригинальный кабель. Но он может быть плохого качества и может не дать нужной силы тока. Кроме того, скорость зарядки в этом случае будет меньше, чем с оригинальным кабелем.