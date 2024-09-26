Как работает iPhone XS на iOS 18 и стоит ли его покупать в 2024 г.

Работает XS на А12, ОЗУ у него 4 ГБ. Это хватает, чтобы запускать приличные игры. Результаты тестирования процессора — выше на изображениях. Причём после обновления он работать стал быстрее, а яркость в играх снижать — чаще.

Новым вы iPhone XS уже не купите, но можно посмотреть в хорошем состоянии б/у. Он отлично подойдёт сейчас для стандартных задач типа звонков, интернет-сёрфинга, соцсетей. Даже камеры у него не такие уж плохие на сегодняшний день (примеры фото — выше). Ширика нет, но есть основной модуль и телевик. Видео записывать можно максимум в 4К 60 к/с. Есть оптическая стабилизация, стерео. Фронтальная камера у XS на 7 МП, снимать на неё видео максимум можно в 1080p 60 к/с.

Кроме того, iPhone XS поддерживает разблокировку Face ID, eSIM и Nano SIM (в зависимости от версии), имеет защиту от воды по стандарту IP 68, Bluetooth 5.0, поддержку беспроводной и быстрой зарядки, Dolby Atmos.

Вывод

iPhone XS — всё ещё крутое устройство, которым можно без проблем пользоваться. Даже если через год он уже не получит обновление операционной системы, он всё равно ещё будет получать обновления безопасности несколько лет подряд.