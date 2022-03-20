Как Samsung Fold? Или лучше? Плюсы и минусы складного смартфона Honor Magic V

Ведущий «Честного блога» Филипп Беликов назвал достоинства и недостатки складного аппарата Honor Magic V. На данный момент это один из самых тонких гибких смартфонов из уже существующих. Правда, при этом открывать его довольно тяжело.

В комплекте, прежде всего, идёт чехол, сделанный под карбон. Также здесь есть зарядка в 66 Вт и автомобильная зарядка тоже в 66 Вт. На 50 процентов устройство можно зарядить примерно за 16 минут, а на 100 процентов - за 40 минут. Поддержки беспроводной зарядки здесь нет, однако есть реверсивная зарядка (то есть можно при помощи смартфона заряжать другие устройства со скоростью 5 Вт).

Аккумулятор у смартфона по объёму большой - 7750 мА*ч. Помимо этого, имеет аппарат двадисплея. Установлены здесь OLED-экраны. Диагональ внешнего дисплея - 6,45 дюйма, частота обновления составляет 120 Гц. У внутреннего дисплея частота обновления - 90 Гц.

Одна из особенностей устройства - отсутствие отверстия между экраном и боковой стороной при складывании. С одной стороны, это не даёт пыли проникать внутрь, с другой - если что-то всё же попало, то сложно это достать. Кроме того, влагозащитой смартфон не оснащён.

В то же время есть у Honor Magic V одна неудобная особенность. Оба экрана отражают одно и то же. То есть если вы что-то переместите в экране внутреннем, то всё то же самое произойдёт на внешнем. По мнению эксперта, всё же было бы лучше, если бы это были два отдельно работающих дисплея.

Установлен здесь процессор Snapdragon 8 Gen 1. При этом в Antutu по сравнению с другими смартфонами, которые набирают около миллиона баллов, у Honor - всего 885 тысяч баллов при первом запуске. Нагрелся он до 38,5 градусов, а заряд снизился на 7 процентов (это плохо, так как средний результат - 5 процентов). Во время второго прогона результат составил 907 тысяч баллов и 43 градуса. В троттлинг-тесте устройство демонстрирует снижение производительности всего на 15 процентов. В целом работает аппарат очень плавно, замечает ведущий.