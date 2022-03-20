Как Samsung Fold? Или лучше? Плюсы и минусы складного смартфона Honor Magic V

Как Samsung Fold? Или лучше? Плюсы и минусы складного смартфона Honor Magic VИх перечислили на YouTube-канале «Честный блог»
Ведущий «Честного блога» Филипп Беликов назвал достоинства и недостатки складного аппарата Honor Magic V. На данный момент это один из самых тонких гибких смартфонов из уже существующих. Правда, при этом открывать его довольно тяжело.
В комплекте, прежде всего, идёт чехол, сделанный под карбон. Также здесь есть зарядка в 66 Вт и автомобильная зарядка тоже в 66 Вт. На 50 процентов устройство можно зарядить примерно за 16 минут, а на 100 процентов - за 40 минут. Поддержки беспроводной зарядки здесь нет, однако есть реверсивная зарядка (то есть можно при помощи смартфона заряжать другие устройства со скоростью 5 Вт).
Аккумулятор у смартфона по объёму большой - 7750 мА*ч. Помимо этого, имеет аппарат двадисплея. Установлены здесь OLED-экраны. Диагональ внешнего дисплея - 6,45 дюйма, частота обновления составляет 120 Гц. У внутреннего дисплея частота обновления - 90 Гц.
Одна из особенностей устройства - отсутствие отверстия между экраном и боковой стороной при складывании. С одной стороны, это не даёт пыли проникать внутрь, с другой - если что-то всё же попало, то сложно это достать. Кроме того, влагозащитой смартфон не оснащён.
В то же время есть у Honor Magic V одна неудобная особенность. Оба экрана отражают одно и то же. То есть если вы что-то переместите в экране внутреннем, то всё то же самое произойдёт на внешнем. По мнению эксперта, всё же было бы лучше, если бы это были два отдельно работающих дисплея.
Установлен здесь процессор Snapdragon 8 Gen 1. При этом в Antutu по сравнению с другими смартфонами, которые набирают около миллиона баллов, у Honor - всего 885 тысяч баллов при первом запуске. Нагрелся он до 38,5 градусов, а заряд снизился на 7 процентов (это плохо, так как средний результат - 5 процентов). Во время второго прогона результат составил 907 тысяч баллов и 43 градуса. В троттлинг-тесте устройство демонстрирует снижение производительности всего на 15 процентов. В целом работает аппарат очень плавно, замечает ведущий.
Также у эксперта есть вопросы к производителю по поводу интеграции приложений на большом экране. Если на нём запустить камеру, то она будет открываться даже при частичном складывании на весь экран. То же самое касается других программ вроде секундомера. Другими словами, разделения дисплея на две части нет.
Что касается камер, то здесь отсутствует телеобъектив, поэтому нельзя делать портретные снимки с увеличением в несколько раз. Все остальные модули - в 50 МП. В целом аппарат даёт возможность получать хорошие чёткие и контрастные снимки. Примеры фото и их сравнение с фотографиями с iPhone 13 Pro - ниже.
В целом ведущий отметил, что ему нравился внешний вид смартфона Honor Magic V, то, как он лежит в руке, работа дисплеев, хорошая производительность, камера, батарея. В то же время открывается устройство не очень удобно, а зафиксировать гибкий экран в полуоткрытом положении нельзя (он автоматически открывается до конца).