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17:02, 16 июля 2023
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Как тянет игры самый дешёвый смартфон Xiaomi из продающихся в России

Работает он на Helio G36

Poco C51 набирает в AnTuTu всего 101 тысячу баллов. А на что он будет способен в играх?

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live проверил в современных мобильных играх производительность процессора Helio G36. Именно таким процессором оснащается самый бюджетный Xiaomi Poco C51. Конфигурация у ведущего - с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

GTA San Andreas запускалась с максимальной графикой. Были небольшие фризы, поэтому для комфортной игры лучше чуть снизить графику: к примеру, до средней.

Need for Speed No Limits шла с немного пиксельной графикой. Хотя эта игра практически на всех телефонах идёт хорошо. К тому же во время игры Poco C51 греется слабо.

Subway Surfers шла очень плавно. И играть в неё было очень комфортно.

Real Racing 3 тормозила очень сильно. Поэтому рулить в ней было невозможно.

В Riptide ситуация была получше, чем в Real Racing 3. Графика в ней хорошая и управление не тормозило.

Источник: DimaViper Live

Следующая игра - это Traffic Rider. Она тоже шла вообще без проблем.

В Standoff 2 тоже играть было довольно комфортно. Графика в ней хорошая и шло почти всегда всё плавно. Были разве что небольшие какие-то подтормаживания.

В World of Tanks счётчик показывал 30 к/с. И это было играбельно.

Call of Duty немного подтормаживала. Поэтому не особо комфортно было в неё играть.

PUBG тоже шла не совсем плавно, с небольшими подтормаживаниями.

Вывод

На Poco C51 вы сможете запускать большинство мобильных игр. Но некоторые из них будут слегка подтормаживать, FPS в них также будет проседать.

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