Как тянет игры самый дешёвый смартфон Xiaomi из продающихся в России

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live проверил в современных мобильных играх производительность процессора Helio G36. Именно таким процессором оснащается самый бюджетный Xiaomi Poco C51. Конфигурация у ведущего - с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

GTA San Andreas запускалась с максимальной графикой. Были небольшие фризы, поэтому для комфортной игры лучше чуть снизить графику: к примеру, до средней.

Need for Speed No Limits шла с немного пиксельной графикой. Хотя эта игра практически на всех телефонах идёт хорошо. К тому же во время игры Poco C51 греется слабо.

Subway Surfers шла очень плавно. И играть в неё было очень комфортно.

Real Racing 3 тормозила очень сильно. Поэтому рулить в ней было невозможно.

В Riptide ситуация была получше, чем в Real Racing 3. Графика в ней хорошая и управление не тормозило.