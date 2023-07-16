Как тянет игры самый дешёвый смартфон Xiaomi из продающихся в России

Как тянет игры самый дешёвый смартфон Xiaomi из продающихся в РоссииРаботает он на Helio G36
Poco C51 набирает в AnTuTu всего 101 тысячу баллов. А на что он будет способен в играх?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live проверил в современных мобильных играх производительность процессора Helio G36. Именно таким процессором оснащается самый бюджетный Xiaomi Poco C51. Конфигурация у ведущего - с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.
GTA San Andreas запускалась с максимальной графикой. Были небольшие фризы, поэтому для комфортной игры лучше чуть снизить графику: к примеру, до средней.
Need for Speed No Limits шла с немного пиксельной графикой. Хотя эта игра практически на всех телефонах идёт хорошо. К тому же во время игры Poco C51 греется слабо.
Subway Surfers шла очень плавно. И играть в неё было очень комфортно.
Real Racing 3 тормозила очень сильно. Поэтому рулить в ней было невозможно.
В Riptide ситуация была получше, чем в Real Racing 3. Графика в ней хорошая и управление не тормозило.
Следующая игра - это Traffic Rider. Она тоже шла вообще без проблем.
В Standoff 2 тоже играть было довольно комфортно. Графика в ней хорошая и шло почти всегда всё плавно. Были разве что небольшие какие-то подтормаживания.
В World of Tanks счётчик показывал 30 к/с. И это было играбельно.
Call of Duty немного подтормаживала. Поэтому не особо комфортно было в неё играть.
PUBG тоже шла не совсем плавно, с небольшими подтормаживаниями.
Вывод
На Poco C51 вы сможете запускать большинство мобильных игр. Но некоторые из них будут слегка подтормаживать, FPS в них также будет проседать.