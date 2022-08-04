Как в 2022 году правильно выбрать внешний аккумулятор

Пользователь iXBT.com рассказал, на какие параметры внешнего аккумулятора нужно обращать внимание, чтобы после покупки точно не пожалеть.

Разъёмы. От этого зависит возможность зарядки смартфона. Например, если у вас кабель с разъёмом USB Type-C, то не имеет смысла рассматривать модель повербанка с USB-A. В идеале, конечно, внешний аккумулятор должен быть оснащён портами, через которые заряжается большинство ваших устройств.

Ёмкость. Многие повербанки обладают ёмкостью 10 000 мА*ч. Но если вам нужно больше, то будьте готовы, что и весить устройство будет больше. Правда, ёмкость, которую производитель указывает на коробке, всегда меньше реальной из-за физических ограничений аккумулятора. Но если модель качественная, то реальная ёмкость будет составлять 80-95 процентов от заявленной на упаковке.