Как в 2022 году правильно выбрать внешний аккумулятор

Как в 2022 году правильно выбрать внешний аккумуляторОбратите особое внимание на несколько пунктов
Пользователь iXBT.com рассказал, на какие параметры внешнего аккумулятора нужно обращать внимание, чтобы после покупки точно не пожалеть.
Разъёмы. От этого зависит возможность зарядки смартфона. Например, если у вас кабель с разъёмом USB Type-C, то не имеет смысла рассматривать модель повербанка с USB-A. В идеале, конечно, внешний аккумулятор должен быть оснащён портами, через которые заряжается большинство ваших устройств.
Ёмкость. Многие повербанки обладают ёмкостью 10 000 мА*ч. Но если вам нужно больше, то будьте готовы, что и весить устройство будет больше. Правда, ёмкость, которую производитель указывает на коробке, всегда меньше реальной из-за физических ограничений аккумулятора. Но если модель качественная, то реальная ёмкость будет составлять 80-95 процентов от заявленной на упаковке.
Выходная сила тока. На коробке с повербанком вы можете найти характеристики вроде 10V, 2А. Важно, чтобы второе число было не меньше, чем требуемая мощность вашего смартфона. Узнать показатели мощности можно через официальный сайт производителя либо на блоке питания, который идёт вместе со смартфоном.
Поддержка быстрой зарядки. Дело в том, что некоторые производители создают собственные форматы быстрых зарядок. Например, у Qualcomm это Quick Charge, у Oppo - Super Vooc, у Apple - Power Delivery. Поэтому необходимо сразу же узнавать, какие конкретно форматы поддерживает внешний аккумулятор.
Беспроводная зарядка. В комплекте с современными повербанками идёт катушка беспроводной зарядки формата QI. Поэтому если у вас смартфон поддерживает эту функцию, то вы ей тоже можете ей воспользоваться.
Материал корпуса и защита. Если вы берёте внешний аккумулятор в походы, то имеет смысл обратить внимание на наличие защиты. Бывают, например, повербанки с защитой IP68 (возможность погружать в воду на глубину до 30 м на непродолжительное время) или противоударные чехлы для таких аккумуляторов.