Как владелец Xiaomi может быстро и легко менять на смартфоне шрифты

Пользователь ChinaMerk описал, какие действия необходимо выполнить, если вы хотите изменить шрифты на Xiaomi с оболочкой MIUI. Это касается как системных шрифтов, так и всех остальных.

Изменение системного шрифта. Сделать это можно в настройках: достаточно перейти в разделы «Настройки» - «Экран» - «Размер текста». Минимальным размером является XXS, а максимальным - XXL (подходит, например, для пожилых).

Ещё при необходимости можно изменить и размер иконок, значков, надписей на экране. Необходимо перейти в раздел «Масштаб изображения на экране» через «Настройки» - «Расширенные настройки» - «Спец. возможности» - «Зрение» - «Масштаб изображения на экране». Даётся три варианта на выбор.