Как владелец Xiaomi может быстро и легко менять на смартфоне шрифты

Как владелец Xiaomi может быстро и легко менять на смартфоне шрифтыЭто касается аппаратов с оболочкой MIUI
Пользователь ChinaMerk описал, какие действия необходимо выполнить, если вы хотите изменить шрифты на Xiaomi с оболочкой MIUI. Это касается как системных шрифтов, так и всех остальных.
- Изменение системного шрифта. Сделать это можно в настройках: достаточно перейти в разделы «Настройки» - «Экран» - «Размер текста». Минимальным размером является XXS, а максимальным - XXL (подходит, например, для пожилых).
Ещё при необходимости можно изменить и размер иконок, значков, надписей на экране. Необходимо перейти в раздел «Масштаб изображения на экране» через «Настройки» - «Расширенные настройки» - «Спец. возможности» - «Зрение» - «Масштаб изображения на экране». Даётся три варианта на выбор.
- Установка несистемных шрифтов. К сожалению, именно стиль текста изменить при помощи системных параметров нельзя. Но есть другой вариант - воспользоваться приложением «Темы». Для этого нужно будет зайти вновь в «Настройки», а затем выбрать «Расширенные настройки» - «Регион». Из представленного списка необходимо установить «Индия». И уже после этого можно запускать собственно «Темы».
В «Темах» надо нажать внизу на иконку с буквой «Т» и выбрать любой шрифт. Затем нужно выбрать «Бесплатно скачать», после этого - «Применить». Для того чтобы увидеть изменения, необходимо перезагрузить телефон.
После перезагрузки шрифт поменяется. Установлен он будет и в параметрах, и в приложениях.
Если же вы захотите вернуть всё обратно, то сделать это можно вновь через приложение «Темы». В «Личном кабинете» выберите «Шрифты», затем - Roboto (это и есть стандартный шрифт), после этого - «Применить». Остаётся только снова перезагрузить мобильное устройство.