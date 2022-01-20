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Как выбрать хороший смартфон, если вы собираетесь покупать его «с рук»

Объясняют на iXBT.com
Бывает, что мобильное устройство внезапно выходит из строя, а денег на новое нет. Тогда одним из вариантов может стать приобретение подержанной модели. О том, на что при этом нужно обращать внимание, - в статье пользователя iXBT.com.
Как выбрать хороший смартфон, если вы собираетесь покупать его «с рук»

Если сравнивать приобретение нового смартфона с покупкой б/ушного, то у каждого варианта найдутся преимущества и недостатки. К примеру, когда вы покупаете новую модель, то получаете и возможность гарантийного обслуживания. В то же время иногда бывает так, что аппарат оказывается с браком или ждать ремонта в сервисном центре приходится долгое время. Также если приобретать гаджет в онлайн-магазинах, то есть вероятность, что вам придёт совсем другой товар, что возникнут проблемы с гарантией.

Покупка смартфона «с рук» может стать неплохим вариантом, так как это позволяет получить флагманскую модель по стоимости бюджетного устройства. Но нужно перед приобретением знать, как правильно проверять телефон.

  1. Внешний вид. Необходимо сначала осмотреть сам смартфон. Для этого нужно снять чехол, защитное стекло. Стоит поискать и сколы на корпусе.
  1. Дисплей. Обратить внимание нужно на то, как аппарат передаёт цвета. Если всё уходит в желтизну или синеву, то это может говорить о замене экрана.
  1. Аккумулятор. Стоит проверить его состояние. По большей части это касается iPhone: если устройству 2-3 года, но аккумулятор у него 100-ный, то это должно вызвать вопросы.
  1. Камера. Необходимо проверить состояние стекла камеры, а также цветопередачу, работу автофокуса, функции стабилизации. При наличии оптической стабилизации нужно посмотреть, есть ли плавность и чёткость в процессе съёмки.
Как выбрать хороший смартфон, если вы собираетесь покупать его «с рук»
  1. Коробка и все комплектующие. Если у продавца всё это есть, то это большой плюс, пишет автор.
  1. Стоимость. Слишком низкая цена может говорить о том, что телефон был разбит.
  1. Сеть. По возможности необходимо проверить, как смартфон ловит сеть. Можно даже сравнить его по этому параметру с вашим старым аппаратом.
  1. Диктофон. Нужно записать свой голос на диктофон и прослушать. Так можно понять, как работает динамик и микрофон.

Помимо этого, пользователь рекомендует брать мобильные устройства, которым не больше 1-1,5 лет. Пользоваться таким гаджетом можно будет ещё года два, к тому же аккумулятор в нём тоже будет в хорошем состоянии.

Источник: iXBT.com
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