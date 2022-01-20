Как выбрать хороший смартфон, если вы собираетесь покупать его «с рук»Объясняют на iXBT.com
Если сравнивать приобретение нового смартфона с покупкой б/ушного, то у каждого варианта найдутся преимущества и недостатки. К примеру, когда вы покупаете новую модель, то получаете и возможность гарантийного обслуживания. В то же время иногда бывает так, что аппарат оказывается с браком или ждать ремонта в сервисном центре приходится долгое время. Также если приобретать гаджет в онлайн-магазинах, то есть вероятность, что вам придёт совсем другой товар, что возникнут проблемы с гарантией.
Покупка смартфона «с рук» может стать неплохим вариантом, так как это позволяет получить флагманскую модель по стоимости бюджетного устройства. Но нужно перед приобретением знать, как правильно проверять телефон.
- Внешний вид. Необходимо сначала осмотреть сам смартфон. Для этого нужно снять чехол, защитное стекло. Стоит поискать и сколы на корпусе.
- Дисплей. Обратить внимание нужно на то, как аппарат передаёт цвета. Если всё уходит в желтизну или синеву, то это может говорить о замене экрана.
- Аккумулятор. Стоит проверить его состояние. По большей части это касается iPhone: если устройству 2-3 года, но аккумулятор у него 100-ный, то это должно вызвать вопросы.
- Камера. Необходимо проверить состояние стекла камеры, а также цветопередачу, работу автофокуса, функции стабилизации. При наличии оптической стабилизации нужно посмотреть, есть ли плавность и чёткость в процессе съёмки.
- Коробка и все комплектующие. Если у продавца всё это есть, то это большой плюс, пишет автор.
- Стоимость. Слишком низкая цена может говорить о том, что телефон был разбит.
- Сеть. По возможности необходимо проверить, как смартфон ловит сеть. Можно даже сравнить его по этому параметру с вашим старым аппаратом.
- Диктофон. Нужно записать свой голос на диктофон и прослушать. Так можно понять, как работает динамик и микрофон.
Помимо этого, пользователь рекомендует брать мобильные устройства, которым не больше 1-1,5 лет. Пользоваться таким гаджетом можно будет ещё года два, к тому же аккумулятор в нём тоже будет в хорошем состоянии.