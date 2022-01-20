Как выбрать хороший смартфон, если вы собираетесь покупать его «с рук»

Если сравнивать приобретение нового смартфона с покупкой б/ушного, то у каждого варианта найдутся преимущества и недостатки. К примеру, когда вы покупаете новую модель, то получаете и возможность гарантийного обслуживания. В то же время иногда бывает так, что аппарат оказывается с браком или ждать ремонта в сервисном центре приходится долгое время. Также если приобретать гаджет в онлайн-магазинах, то есть вероятность, что вам придёт совсем другой товар, что возникнут проблемы с гарантией.

Покупка смартфона «с рук» может стать неплохим вариантом, так как это позволяет получить флагманскую модель по стоимости бюджетного устройства. Но нужно перед приобретением знать, как правильно проверять телефон.

Внешний вид. Необходимо сначала осмотреть сам смартфон. Для этого нужно снять чехол, защитное стекло. Стоит поискать и сколы на корпусе.

Дисплей. Обратить внимание нужно на то, как аппарат передаёт цвета. Если всё уходит в желтизну или синеву, то это может говорить о замене экрана.

Аккумулятор. Стоит проверить его состояние. По большей части это касается iPhone: если устройству 2-3 года, но аккумулятор у него 100-ный, то это должно вызвать вопросы.