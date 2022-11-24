Как выглядит поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra вживую

07:38, 24 ноября 2022
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Как выглядит поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra вживуюПоказал эксперт
В выпуске на YouTube-канале Phone Repair Guru специалист сервисного центра продемонстрировал поддельную модель смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Легко ли будет отличить её от оригинала?
Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru показал, как может выглядеть поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra и как он будет работать.
Даже по внешнему виду уже заметно, что смартфон - подделка. Во-первых, плёнка наклеена на экран плохо: под ней остался воздух.
Во-вторых, объективы у S22 Ultra имеют странный синий оттенок. Это тоже указывает на то, что они фейковые.
При запуске аппарата появляется логотип Samsung. И в целом пользоваться им тоже можно, в том числе при помощи стилуса.
Подробнее вы можете увидеть на видео выше.