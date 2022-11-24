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07:38, 24 ноября 2022
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Как выглядит поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra вживую

Показал эксперт

В выпуске на YouTube-канале Phone Repair Guru специалист сервисного центра продемонстрировал поддельную модель смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Легко ли будет отличить её от оригинала?

Как выглядит поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra вживую

Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru показал, как может выглядеть поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra и как он будет работать.

Даже по внешнему виду уже заметно, что смартфон - подделка. Во-первых, плёнка наклеена на экран плохо: под ней остался воздух.

Как выглядит поддельный Samsung Galaxy S22 Ultra вживую

Во-вторых, объективы у S22 Ultra имеют странный синий оттенок. Это тоже указывает на то, что они фейковые.

При запуске аппарата появляется логотип Samsung. И в целом пользоваться им тоже можно, в том числе при помощи стилуса.

Подробнее вы можете увидеть на видео выше.

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