Какие iPhone стоит покупать, а какие уже нет

В крайнем случае вы можете рассмотреть для себя сегодня такие iPhone, как iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Ещё можете присмотреться к iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Работать они будут на iOS 15-16. Их нельзя назвать 100-процентно актуальными, но пользоваться сейчас ими всё-таки худо-бедно вы сможете. Также у этих смартфонов достаточно ограниченная по современным меркам функциональность. Есть даже вероятность, что через год или два у вас с ними уже начнутся проблемы, так как перестанут выходить для них обновления.

Наконец, из устройств, которые стоит приобрести, ведущий выделил iPhone SE 2, iPhone SE 3, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, 12, 13, 14 (все версии этих смартфонов). Из них, например, iPhone SE 2 можно приобрести на «Авито» за 17-18 тысяч рублей, а новый - в районе 20-30 тысяч рублей. Кроме того, обновляться он будет ещё минимум года три.