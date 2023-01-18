Какие iPhone стоит покупать, а какие уже нет

Сейчас можно найти очень много самых разных моделей iPhone, в том числе на вторичном рынке. Но не все из них до сих пор остаются актуальными.

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live разделил все айфоны на три группы. В первую вошли модели, которые брать не стоит однозначно, во вторую - те, что покупать можно в крайнем случае, в третью - смартфоны, которые имеет смысл приобретать сегодня.

Не стоит брать сейчас такие модели iPhone, как iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+. Они безнадёжно устарели. К тому же работают на старых версиях iOS (9, 10 12) и уже не получают обновлений. Кроме того, многие современные приложения они тоже не поддерживают и работают в целом они довольно медленно тоже.