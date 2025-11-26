Какие модели iPhone есть смысл покупать в конце 2025 г.

Всего сравнивались 13 моделей iPhone. Это iPhone 13, 14, 16е, 15, 16, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17, 16 Pro, 17 Pro, Air и 17 Pro Max.

iPhone 13 и 14 сейчас стоят в базовой версии (128 ГБ) примерно 40-42 тысячи рублей. Какой-то значительной разницы между ними нет. В то же время по производительности 16е куда лучше, хоть у него и всего одна камера. Ещё один вариант - iPhone 15.

В целом на сегодня iPhone 13 и 14 уже абсолютно неактуальны и брать их не имеет смысла. Что касается 16е и 15, то они равнозначны, но в 15-й модели есть ещё сверхширик. Если вы хотите сейчас приобрести себе хороший базовый смартфон - покупайте iPhone 15 или 16е.