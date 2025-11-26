Какие модели iPhone есть смысл покупать в конце 2025 г.Это точно не iPhone 13 или 14
Всего сравнивались 13 моделей iPhone. Это iPhone 13, 14, 16е, 15, 16, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17, 16 Pro, 17 Pro, Air и 17 Pro Max.
iPhone 13 и 14 сейчас стоят в базовой версии (128 ГБ) примерно 40-42 тысячи рублей. Какой-то значительной разницы между ними нет. В то же время по производительности 16е куда лучше, хоть у него и всего одна камера. Ещё один вариант - iPhone 15.
В целом на сегодня iPhone 13 и 14 уже абсолютно неактуальны и брать их не имеет смысла. Что касается 16е и 15, то они равнозначны, но в 15-й модели есть ещё сверхширик. Если вы хотите сейчас приобрести себе хороший базовый смартфон - покупайте iPhone 15 или 16е.
Из б/у лучше всего рассматривать сейчас 14 Pro Max или 15 Pro Max.
Если выбирать между iPhone 17 и 16 Pro/Pro Max, то лучше выбирать не базовую, а Pro или Pro Max версию. Причина проста: у вас будет дополнительная камера с зумом. Хотя, конечно, по производительности чуть лучше 17-й.
Особняком стоит iPhone Air. Его нельзя сравнивать вообще ни с одной из существующих моделей iPhone, потому что аналогов просто нет.
Что касается iPhone 17 Pro и Pro Max, то на сегодня это технологически лучшие модели iPhone. В основном разница между ними и 16 Pro/Pro Max или 15 Pro/Pro Max заключается в дизайне и в камере.