Какие проблемы возникают у пользователей с Android 12 и почему пока не стоит переходить на новую версию

Какие проблемы возникают у пользователей с Android 12 и почему пока не стоит переходить на новую версиюОб этом - в материале пользователя iXBT.com
После появления Android 12 на устройствах пользователи стали жаловаться на самые разные проблемы. И это несмотря на то, что в декабре 2021 года вышло обновление, которое призвано было устранить существующие недостатки. На деле это обновление лишь создало новые проблемы.
Так, владельцы Google Pixel 6 после установки обновления отметили, что у них возникли проблемы с сетевым подключением. Оно просто перестало работать, а заодно люди лишились возможности звонить, оплачивать покупки, выходить в Сеть.
На Samsung ошибок оказалось больше. Среди них - исчезновение сетевого подключения, мерцание дисплеев. Некоторые устройства вообще перестали включаться после того, как на них установилось обновление. При этом Samsung уже выпустила патч, позволяющий всё это устранить.
Пользователи OnePlus пострадали лишь из-за плохой оптимизации и медленной работы смартфонов.
На Realme после обновления теперь больше нельзя включать ночной режим.
Отмечают пользователи ОС Android 12 и более общие недостатки новой версии системы. После появления Material You исчезли некоторые пункты из настроек внешнего вида. Так, не оказалось возможности изменять шрифт, форму иконок главного экрана, иконки в «шторке».
Вместе с тем окна уведомлений стали больше, а вот полезного пространства - меньше.
Писали владельцы Android 12 также об остановке музыки в приложениях YouTube и Spotify, визуальных глюках (например, одна иконка «заезжала» за другую), проблемах с зарядкой (устройство заряжалось лишь до 80 процентов). В первом случае удалось устранить всё при помощи настроек приложений (необходимо было выбрать там в пункте «Аккумулятор» - «Без ограничений»), во втором - благодаря перезагрузке устройства, в третьем - через различные надстройки.
Всё перечисленное выше, по мнению автора, - вполне обоснованная причина пока что отказаться от перехода на Android 12.