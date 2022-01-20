Какие проблемы возникают у пользователей с Android 12 и почему пока не стоит переходить на новую версию

После появления Android 12 на устройствах пользователи стали жаловаться на самые разные проблемы. И это несмотря на то, что в декабре 2021 года вышло обновление, которое призвано было устранить существующие недостатки. На деле это обновление лишь создало новые проблемы.

Так, владельцы Google Pixel 6 после установки обновления отметили, что у них возникли проблемы с сетевым подключением. Оно просто перестало работать, а заодно люди лишились возможности звонить, оплачивать покупки, выходить в Сеть.

На Samsung ошибок оказалось больше. Среди них - исчезновение сетевого подключения, мерцание дисплеев. Некоторые устройства вообще перестали включаться после того, как на них установилось обновление. При этом Samsung уже выпустила патч, позволяющий всё это устранить.

Пользователи OnePlus пострадали лишь из-за плохой оптимизации и медленной работы смартфонов.