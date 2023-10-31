Какие смартфоны быстрее разряжаются при работе в сетях 5G: сравнение Xiaomi, Tecno и Nothing Phone

Какие смартфоны быстрее разряжаются при работе в сетях 5G: сравнение Xiaomi, Tecno и Nothing PhoneВот что показали результаты эксперимента
В одном из выпусков на YouTube-канале i4UNBOX эксперты выяснили, какой смартфон лучше по автономности при работе в 5G: Nothing Phone (2), Xiaomi Poco F5 или Tecno Camon 20 Pro.
Nothing Phone (2) оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1, имеет AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. На Xiaomi Poco F5 стоит процессор Snapdragon 7+ Gen 2, AMOLED-экран тоже с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит, аккумулятор на 5000 мАч. Наконец, на Tecno Camon 20 Pro - Dimensity 8050, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 950 нит, батарея на 5000 мА*ч.
Вывод
Дольше остальных смог продержаться Nothing Phone (2): его хватило на 8 часов 7 минут. Далее шёл Poco F5 с почти 7 часами работы и Camon 20 Pro с 5 часами 37 минутами.