Какие смартфоны стоят в Киргизии дешевле, чем в России

Результаты поездки оказались следующими. iPhone 12 с 64 ГБ встроенной памяти стоит в Киргизии 71 900 сомов (61 000 рублей), в России же 64 990 рублей (официальный магазин Apple) либо 59 350 рублей и больше («Яндекс.Маркет»).

Флагман Samsung Galaxy S21 со 128 ГБ обойдётся покупателю в 65 990 сомов (55 900 рублей), а в РФ официальная стоимость - 64 990 рублей (Samsung), на «Яндекс.Маркете» приобрести его можно за 53 500 рублей.

За POCO X3 Pro (6 ГБ/128 ГБ) необходимо будет заплатить 21 000 сомов (17 800 рублей), а на сервисе «Яндекс.Маркет» - от 18 900 рублей.

Наконец, цена Xiaomi Redmi 9 (4 ГБ/64 ГБ) в Киргизии составила 11 300 сомов (9 500 рублей), а в России - от 12 800 рублей на «Яндекс.Маркете».