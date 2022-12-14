Какой бюджетный смартфон быстрее: Realme 9 или Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Realme 9 оснащён процессором Snapdragon 680 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. У Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 ГБ оперативной памяти, а также стоит процессор Helio G96. Кто же из них окажется в играх и приложениях быстрее?

Первым делом ведущий запустил оба аппарата. Быстрее на 1-2 секунды включился Xiaomi.

Нужно также отметить, что на Redmi экран имеет частоту обновления 120 Гц. Поэтому пролистываться всё будет более плавно, чем на Realme 9 с частотой обновления 90 Гц.

При запуске приложения для набора номера и настроек быстрее был Realme, а при запуске приложения камеры - Xiaomi. Также, например, Amazon быстрее открылся на Redmi Note 11 Pro.