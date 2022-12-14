Какой бюджетный смартфон быстрее: Realme 9 или Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Какой бюджетный смартфон быстрее: Realme 9 или Xiaomi Redmi Note 11 ProЧто лучше: Snapdragon 680 или Helio G96
В выпуске на YouTube-канале TechReason эксперт сравнил по скорости запуска игр и приложений смартфоны Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Realme 9. Работают они на процессорах Helio G96 и Snapdragon 680 соответственно.
Фото: TechReason
Realme 9 оснащён процессором Snapdragon 680 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. У Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 ГБ оперативной памяти, а также стоит процессор Helio G96. Кто же из них окажется в играх и приложениях быстрее?
Первым делом ведущий запустил оба аппарата. Быстрее на 1-2 секунды включился Xiaomi.
Нужно также отметить, что на Redmi экран имеет частоту обновления 120 Гц. Поэтому пролистываться всё будет более плавно, чем на Realme 9 с частотой обновления 90 Гц.
При запуске приложения для набора номера и настроек быстрее был Realme, а при запуске приложения камеры - Xiaomi. Также, например, Amazon быстрее открылся на Redmi Note 11 Pro.
Что касается игр, то Candy Crush запустилась одновременно на обоих смартфонах, а Subway Surfers - быстрее на Realme, Temple Run 2 и PUBG - на Xiaomi. Разница в скорости открытия игр составляет 3-4 секунды.
Некоторые веб-страницы чуть быстрее загружает Realme 9, а некоторые - Xiaomi.
Вывод
В целом можно заметить, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Helio G96) работает немного быстрее, чем его конкурент Realme 9 со Snapdragon 680.