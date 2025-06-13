Какой флагманский Samsung из младших купить: S25 Edge сравнили с S25+

S25 Edge по сравнению с Plus-версией смотрится и ощущается тоньше и легче. Кроме того, рамка у него титановая, а у S25 Plus - алюминиевая.

Степень влагозащиты, экраны у обоих смартфонов одинаковые. Что касается динамиков, то у Plus они громче и звучат более насыщенно, с более выраженными басами.

Оба устройства будут получать обновления в течение 7 лет. Процессор на S25 Edge и Plus стоит тоже один и тот же: Snapdragon 8 Elite для Galaxy. С результатами смартфонов в бенчмарках можете ознакомиться ниже.