Какой флагманский Samsung из младших купить: S25 Edge сравнили с S25+

Ёмкость аккумулятора у Edge составляет 3900 мАч, у Plus - 4900 мАч. Естественно, дольше работает S25 Plus: вы получаете 14 часов 26 минут работы экрана против 12 часов 6 минут у S25 Edge. Также Plus поддерживает зарядку на 45 Вт, тогда как Edge - на 25 Вт. При этом заряжается первый быстрее всего на 5 минут.

На задней панели у S25 Edge две камеры: основная на 200 МП и ультраширик на 12 МП с автофокусом. S25 Plus оснащён тремя модулями камер: основной на 50 МП, ультраширокоугольной на 12 МП с фиксированным фокусом и телевиком с 3-кратным зумом. В реальности же смартфоны выдают плюс-минус одинаковые снимки, за исключением небольших различий в их обработки. Примеры фото - выше. Селфи-камера в обоих случаях имеет разрешение 12 МП.

Видео получаются на фронтальный модуль, сверхширик и основной модуль по качеству примерно одинаковые. А вот при 3-кратном увеличении лучше справляется S25+.

Вывод

Galaxy S25 Edge имеет титановую рамку, сам по себе он более тонкий и лёгкий. С другой стороны, S25+ лучше по динамикам, автономности, скорости и мощности зарядки, а также стоит меньше. Если вам не нужен тонкий форм-фактор, то выгоднее брать Plus-версию.