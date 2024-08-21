Какой Google Pixel из девятых лучше и стоит ли их покупать

Компания Google выпустила три новых смартфона: это Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Но какой из них лучше брать и чем они отличаются друг от друга?

Лучше всего из трёх моделей в руке лежит обычный 9-й Pixel. Всё потому, что у него матовые рамки, глянцевая крышка. У Pro-версии наоборот: глянцевая рамка и матовая крышка.

Что касается Pixel Pro и Pro XL, то разница между ними состоит лишь в размере экрана и ёмкости аккумулятора. В остальном это один и тот же телефон.

Динамики во всех трёх смартфонах стали лучше, как и звук в наушниках.

Появился новый сканер отпечатков. Он теперь ультразвуковой, а не оптический. Из плюсов: он быстрее, точнее. Однако с защитными стёклами он не работает.

В комплекте со смартфонами нет блока питания. При этом заряжать Pixel 9 и 9 Pro можно будет устройством на 27 Вт, 9 Pro XL — на 37 Вт. Беспроводная зарядка в обычном 9-м на 15 Вт, в Pro — на 21 Вт, в Pro XL — на 23 Вт.

Встроенный аккумулятор у 9 и 9 Pro — 4700 мАч, у 9 Pro XL — 5600 мАч. По автономности разницы с 8-й серией Pixel нет. Но и прошивка стоит сейчас на устройствах не финальная.

У всей линейки Pixel 9 нет встроенной поддержки MagSafe. Однако есть чехлы с этой функцией.

Размер экранов у Pixel 9 — 6,24 дюйма, у 9 Pro — 6,34 дюйма. У Pro-версии рамки тоньше, выше разрешение, есть LTPO (динамический контроль частоты обновления экрана), немного выше яркость (3000 нит вместо 2700).

В Pro-версии есть третья камера. Это телевик с 5-кратным зумом. Также у него улучшенная версия фронтальной камеры.

Вся линейка Pixel 9 работает на процессоре Tensor G4. Его характеристики и результаты тестов вы можете увидеть ниже. В целом показывает себя чип пока очень плохо.

Выходят все Pixel 9 на Android 14. При этом производитель обещает 7 лет поддержки.