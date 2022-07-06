Какой iPhone из дешёвых стоит покупать в 2022 году

Какой iPhone из дешёвых стоит покупать в 2022 годуОбъяснил эксперт
Прежде всего, эксперт канала DimaViper Live отметил, что из старых моделей iPhone покупать iPhone 6 однозначно не стоит. Связано это с тем, что у этого аппарата всего 1 ГБ оперативной памяти, на него уже не приходят обновления, да и в целом у этой версии нет интересных функций. То же самое касается iPhone 5. Эти смартфоны уже сильно устарели.
Также нужно понимать, что при покупке старого iPhone какие-то запчасти на нём могут быть неоригинальными. Например, дисплей. Его часто заменяют, и отличить «неродной» можно по тому, что цвета на экране будут с синеватым оттенком. Обязательно нужно проверить работу сканера отпечатка пальцев, ёмкость батареи (она не должна быть меньше 80 процентов).
Что касается iPhone SE, то его тоже лучше покупать в последнюю очередь. Хоть он и всё ещё обновляется, у него неплохой процессор, но вот компактный размер и устаревший дизайн может отпугнуть. Поэтому его берут не так часто.
Популярными смартфонами являются из старых на сегодня iPhone 6S, 7 и 8. Однако 6S обычно продаются с «убитыми» батареями, к тому же аккумулятор у них маленький сам по себе и аппарат быстро разряжается. Даже если вы найдёте смартфон в хорошем состоянии, то нужно понимать, что процессор на нём установлен двухъядерный, а обновление iOS 16 он, скорее всего, не получит. Есть даже вероятность, что уже в этом году Apple прекратит его поддержку.
По мнению эксперта, действительно стоит присмотреться к iPhone 7 и iPhone 8. Эти смартфоны всё ещё сейчас актуальны и в целом являются оптимальным выбором из старых аппаратов Apple. Однако всё же лучше брать из них брать iPhone 8. Во-первых, объём памяти у него - 64 ГБ, во-вторых, он ещё не такой устаревший и «убитый», как остальные, и их ещё реально приобрести в приличном состоянии, чтобы пользоваться потом 3-4 года. Также у 8-ки мощный шестиядерный процессор, который набирает в AnTuTu 328 тысяч баллов. Обновляться этот смартфон будет ещё долго, камера и батарея у него неплохие.