Какой iPhone из дешёвых стоит покупать в 2022 году

Прежде всего, эксперт канала DimaViper Live отметил, что из старых моделей iPhone покупать iPhone 6 однозначно не стоит. Связано это с тем, что у этого аппарата всего 1 ГБ оперативной памяти, на него уже не приходят обновления, да и в целом у этой версии нет интересных функций. То же самое касается iPhone 5. Эти смартфоны уже сильно устарели.

Также нужно понимать, что при покупке старого iPhone какие-то запчасти на нём могут быть неоригинальными. Например, дисплей. Его часто заменяют, и отличить «неродной» можно по тому, что цвета на экране будут с синеватым оттенком. Обязательно нужно проверить работу сканера отпечатка пальцев, ёмкость батареи (она не должна быть меньше 80 процентов).

Что касается iPhone SE, то его тоже лучше покупать в последнюю очередь. Хоть он и всё ещё обновляется, у него неплохой процессор, но вот компактный размер и устаревший дизайн может отпугнуть. Поэтому его берут не так часто.