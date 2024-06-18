Какой купить до 20 тысяч рублей: Realme 12 против C55 и C65

В целом самый простой и самый проигрышный смартфон — это С65. При этом С55 можно назвать топом за свои деньги, так как у него по сравнению со старшей моделью лучше дисплей (Full HD против HD), картинка в целом тоже лучше.

Что касается процессора, то у С65 он тоже проще, чем у С55. Это Helio G85 против G88. Хотя в повседневной жизни разница в скорости между ними будет мало заметна.

Особняком от этих смартфонов стоит Realme 12. У него разрешение экрана тоже Full HD, но частота обновления уже 120 Гц. Что касается производительности, то работает он на Dimensity 6100+, и это аналог Helio G99. По сравнению с С55 и С65 этот смартфон работает заметно быстрее.