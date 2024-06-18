Какой купить до 20 тысяч рублей: Realme 12 против C55 и C65

Какой купить до 20 тысяч рублей: Realme 12 против C55 и C65Эти смартфоны сравнили по основным параметрам
В целом самый простой и самый проигрышный смартфон — это С65. При этом С55 можно назвать топом за свои деньги, так как у него по сравнению со старшей моделью лучше дисплей (Full HD против HD), картинка в целом тоже лучше.
Что касается процессора, то у С65 он тоже проще, чем у С55. Это Helio G85 против G88. Хотя в повседневной жизни разница в скорости между ними будет мало заметна.
Особняком от этих смартфонов стоит Realme 12. У него разрешение экрана тоже Full HD, но частота обновления уже 120 Гц. Что касается производительности, то работает он на Dimensity 6100+, и это аналог Helio G99. По сравнению с С55 и С65 этот смартфон работает заметно быстрее.
По автономности все три модели хороши. Ёмкость аккумулятора у них составляет 5000 мА*ч. Зарядка у С55 идёт на 33 Вт, у С65 и 12-го — на 45 Вт. При этом полный рабочий день или даже полтора каждый из смартфонов проживёт. Заряжаются все устройства примерно за 1 час 10−20 минут.
С точки зрения камер С65 тоже проще и хуже, чем А55. Это касается как основного объектива, так и селфи. Хуже остальных он и по съёмке видео.
Вывод
Если вы выбираете между С55 и С65, то купите лучше первый. Также если у вас есть больше денег, то возьмите Realme 12.