Какой процессор в дорогих Android-смартфонах 2022 года самый лучший

В ходе второго теста сравнивалась скорость открытия различных приложений. По итогам этого раунда K50 Pro набрал 17 баллов, а 12 Pro - всего 6 баллов. То есть игры и программы на Xiaomi K50 Pro с Dimensity 9000 запускаются гораздо быстрее.

Третий раунд был посвящён тестированию оперативной памяти устройств. В нём оба аппарата получили по одному баллу.

К концу тестирования процент заряда у K50 Pro составил 93 %, у 12 Pro - 91 процент.

Вывод

В целом по скорости работы и нагреву победителем стал Xiaomi Redmi K50 Pro: он получил 19 баллов за все три теста и нагрелся только на 10,4 градуса Цельсия. При этом энергоэффективность у процессора Dimensity 9000 оказалась ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 1: 21,43 мАч/мин. против 19,71 мАч/мин. Разрядились оба устройства только на 6 процентов, но объём аккумулятора у K50 Pro больше: 5000 мАч против 4600 мАч у 12 Pro.