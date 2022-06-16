Какой процессор в дорогих Android-смартфонах 2022 года самый лучший

Какой процессор в дорогих Android-смартфонах 2022 года самый лучшийDimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 сравнили
Эксперты канала TechNick проверили Redmi K50 Pro и 12 Pro (объём оперативной памяти в обоих случаях - 12 ГБ) с процессорами Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 в трёх тестах. Оказалось, что для игр и повседневного использования лучше всего подходит только один из них.
Первый тест включал в себя запуск аппаратов, а также их разблокировку при помощи отпечатка пальца и Face ID. Быстрее включился из двух устройств Xiaomi 12 Pro. При разблокировке на главном экране все значки приложений тоже быстрее открывались на 12 Pro. При этом скорость работы сканера отпечатка выше была у K50 Pro. В плане разблокировки по лицу никакой разницы между смартфонами не оказалось.
В ходе второго теста сравнивалась скорость открытия различных приложений. По итогам этого раунда K50 Pro набрал 17 баллов, а 12 Pro - всего 6 баллов. То есть игры и программы на Xiaomi K50 Pro с Dimensity 9000 запускаются гораздо быстрее.
Третий раунд был посвящён тестированию оперативной памяти устройств. В нём оба аппарата получили по одному баллу.
К концу тестирования процент заряда у K50 Pro составил 93 %, у 12 Pro - 91 процент.
Вывод
В целом по скорости работы и нагреву победителем стал Xiaomi Redmi K50 Pro: он получил 19 баллов за все три теста и нагрелся только на 10,4 градуса Цельсия. При этом энергоэффективность у процессора Dimensity 9000 оказалась ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 1: 21,43 мАч/мин. против 19,71 мАч/мин. Разрядились оба устройства только на 6 процентов, но объём аккумулятора у K50 Pro больше: 5000 мАч против 4600 мАч у 12 Pro.