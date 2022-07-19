Какой смартфон купить за 13 тысяч рублей: Samsung Galaxy A12 или Xiaomi Redmi 10C

Какой смартфон купить за 13 тысяч рублей: Samsung Galaxy A12 или Xiaomi Redmi 10CВыяснил специалист
В выпуске на канале DimaViper Live техноблогер рассказал о плюсах и минусах двух бюджетных смартфонов: Xiaomi Redmi 10C и Samsung Galaxy A12. Несмотря на схожую цену, стоит своих денег только один из них.
Нужно сказать, что A12 вышел в 2021 году, а вот Redmi 10C - в 2022-м. Несмотря на это, последний будет стоить чуть дешевле корейского аппарата.
Что касается комплектации, то по этому пункту однозначно выигрывает Samsung. У него в отличие от 10C в коробке находится блок зарядки мощностью в 15 Вт, а у Xiaomi - в 10 Вт.
Запустился быстрее из Redmi 10C и Galaxy А12 первый. Объясняется это тем, что у Xiaomi установлен более мощный и современный процессор. В целом по сравнению с конкурентом Samsung загружает всё очень медленно.
Диагональ экрана у Samsung равняется 6,5 дюйма, у Xiaomi - 6,7 дюйма. При этом в обоих случаях на аппаратах дисплеи установлены самые простые. Углы обзора чуть получше, как отмечает эксперт, здесь у A12.
Из процессоров на Xiaomi Redmi 10C стоит Snapdragon 680 (объём памяти - 4/64 ГБ), на Galaxy A12 - Exynos 850 (объём памяти - 3/32 ГБ). По всем характеристикам лучше оказывается при этом процессор Xiaomi, и это видно по различным тестам. Их результаты вы можете увидеть ниже.
Что касается качества снимков, то Samsung всё-таки делает фотографии чуть лучше. Разрешение основной камеры у него составляет 48 МП (у Xiaomi - 50 МП), фронтальной - 8 МП (5 МП - у Redmi 10C). При этом в целом на задней панели у А12 расположены четыре камеры, тогда как у 10С - всего две.
В действительности фото с фронтального модуля получаются в обоих случаях идентичными. Если же сравнивать снимки с основной камеры, то мы увидим, что угол захвата немного больше на Samsung, он выдаёт более насыщенные и детализированные снимки.
Что странно, на А12 нет ночного режима вообще, а на Xiaomi он всё же есть. В целом же более качественные фотографии делает, по мнению эксперта, Samsung, хотя разница между ним и Redmi 10C совсем небольшая.
Вывод
Из двух устройств ведущий для себя приобрёл бы скорее Xiaomi Redmi 10C, чем Samsung Galaxy A12. Связано это с тем, что Xiaomi в целом оказывается мощнее корейского смартфона.