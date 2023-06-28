Какой смартфон купить за 15-18 тысяч рублей: Samsung A24 или Xiaomi Redmi Note 12

Из Samsung A24 и Xiaomi Redmi Note 12 дешевле обойдётся второй. И при этом комплектация у Xiaomi тоже богаче. Вы получаете вместе с этим смартфоном блок питания на 33 Вт, кабель, прозрачный чехол (у Samsung - только сам смартфон и кабель).

Процессор современнее и мощнее стоит на Samsung A24, и запустился он тоже первым.

Экраны в обоих случаях на смартфонах - AMOLED. Но у Samsung сильнее заметен ШИМ и частота обновления только 90 Гц (у Xiaomi - 120 Гц). Максимальная яркость у Galaxy A24 - 1000 нит, у Redmi Note 12 - 1200 нит. По характеристикам экрана в целом выигрывает Xiaomi.

На Samsung установлен процессор Helio G99, на Xiaomi - Snapdragon 685. И лучше в этом плане именно Samsung.