Какой смартфон купить за 15-18 тысяч рублей: Samsung A24 или Xiaomi Redmi Note 12

Какой смартфон купить за 15-18 тысяч рублей: Samsung A24 или Xiaomi Redmi Note 12Лучше брать корейский или китайский?
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live выяснили, какой телефон стоит брать сегодня: Xiaomi Redmi Note 12 или Samsung A24.
Из Samsung A24 и Xiaomi Redmi Note 12 дешевле обойдётся второй. И при этом комплектация у Xiaomi тоже богаче. Вы получаете вместе с этим смартфоном блок питания на 33 Вт, кабель, прозрачный чехол (у Samsung - только сам смартфон и кабель).
Процессор современнее и мощнее стоит на Samsung A24, и запустился он тоже первым.
Экраны в обоих случаях на смартфонах - AMOLED. Но у Samsung сильнее заметен ШИМ и частота обновления только 90 Гц (у Xiaomi - 120 Гц). Максимальная яркость у Galaxy A24 - 1000 нит, у Redmi Note 12 - 1200 нит. По характеристикам экрана в целом выигрывает Xiaomi.
На Samsung установлен процессор Helio G99, на Xiaomi - Snapdragon 685. И лучше в этом плане именно Samsung.
На Galaxy A24 основная камера имеет 50 МП и оптическую стабилизацию, на Xiaomi - 50 МП без оптической стабилизации, широкоугольный объектив на Samsung - 5 МП, на Xiaomi - 8 МП, макро - в обоих случаях 2 МП. Фронтальная камера отличается разрешением 13 МП в обоих случаях.
По цветопередаче на фронтальную камеру лучше снимки выходят у Xiaomi. Основная камера делает в обоих случаях в помещении примерно одинаковые по качеству фото, но на улице по цветам лучше делает снимки A24.
Что касается звучания, то немного тише воспроизводится всё на Samsung A24.
Работает немного дольше без подзарядки Samsung. Но при этом он поддерживает зарядку максимум на 25 Вт, тогда как Xiaomi - на 33 Вт.
Вывод
Китайский Xiaomi Redmi Note 12 лучше, чем Samsung, по цене, комплектации, экрану, фронтальной камере. В то же время A24 компактнее, у него более современный и мощный процессор. Телефоны в целом очень похожи, но выгоднее всё же взять из них Xiaomi.