Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Samsung или Xiaomi

Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Samsung или XiaomiСравнение Galaxy A54 5G и Redmi Note 12 Pro 5G
Эксперт YouTube-канала Quke.ru выяснил, какой смартфон сегодня достоин покупки: Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G или Samsung Galaxy A54 5G. Цена у них при этом примерно одинаковая.
Samsung Galaxy A54 5G и Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, несмотря на схожую цену, - очень разные. И это видно даже по дизайну. В руке лучше ощущается Samsung, к тому же у него есть защита от воды по стандарту IP67 (в отличие от Xiaomi, который от влаги не защищён).
При этом у Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G есть разъём для наушников и ИК-порт.
Экран по размеру больше у Xiaomi (6,7 дюйма против 6,4 дюйма), а по остальным характеристикам смартфоны совпадают. Это AMOLED-матрица, частота обновления 120 Гц. Также Samsung не подойдёт людям с чувствительными глазами из-за большого ШИМа.
Работают смартфоны на разных процессорах. Samsung - на Exynos 1380, Xiaomi - на MediaTek 1080. В AnTuTu набирают они 580 тысяч и 500 тысяч баллов соответственно. Если говорить про неигровые сценарии, то оба телефона работают быстро и с примерно одинаковой скоростью. Что касается игр, то почти они без проблем пойдут в обоих случаях на высоких настройках графики. Разницы в производительности или в уровне нагрева в играх между A54 и Note 12 Pro нет практически никакой.
Ёмкость аккумулятора у обоих смартфонов составляет 5000 м*Ач. Но Xiaomi поддерживает зарядку с максимальной мощностью 67 Вт, Samsung - только 25 Вт. Примерно на 20% дольше из них «живёт» Galaxy A54, а хватает их на день-полтора.
Кроме того, зарядка на 67 Вт и чехол сразу же идут в комплекте с Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. У Samsung ничего из этого нет.
На селфи-камеру записывать видео с Xiaomi можно максимум в Full HD, с Samsung - в 4К. Что касается основных камер, то оба телефона можно сейчас назвать одними из лучших в сегменте до 30 тысяч рублей. По фото во многих сценариях у них результаты очень близкие, но видео однозначно снимает лучше Samsung (причём и в 1080p, и в 4К).
Работают оба смартфона на Android 13 и на собственных оболочках.
Вывод
Оба смартфона показывают себя отлично. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G имеет больше экран, богаче комплектацию (с поддержкой более мощной зарядки). У него также решена проблема с ШИМом. С другой стороны, у Samsung Galaxy A54 есть официальная влагозащита, чуть повыше производительность, чуть лучше снимает днём камера и лучше качество видеосъёмки.