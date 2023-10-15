Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Samsung или Xiaomi

Samsung Galaxy A54 5G и Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, несмотря на схожую цену, - очень разные. И это видно даже по дизайну. В руке лучше ощущается Samsung, к тому же у него есть защита от воды по стандарту IP67 (в отличие от Xiaomi, который от влаги не защищён).

При этом у Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G есть разъём для наушников и ИК-порт.

Экран по размеру больше у Xiaomi (6,7 дюйма против 6,4 дюйма), а по остальным характеристикам смартфоны совпадают. Это AMOLED-матрица, частота обновления 120 Гц. Также Samsung не подойдёт людям с чувствительными глазами из-за большого ШИМа.

Работают смартфоны на разных процессорах. Samsung - на Exynos 1380, Xiaomi - на MediaTek 1080. В AnTuTu набирают они 580 тысяч и 500 тысяч баллов соответственно. Если говорить про неигровые сценарии, то оба телефона работают быстро и с примерно одинаковой скоростью. Что касается игр, то почти они без проблем пойдут в обоих случаях на высоких настройках графики. Разницы в производительности или в уровне нагрева в играх между A54 и Note 12 Pro нет практически никакой.