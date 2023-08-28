Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Xiaomi или Realme

Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Xiaomi или RealmeСравнили Redmi Note 12 Pro 5G и Realme 11 Pro
В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru ведущий рассказал, какой китайских смартфон лучше брать: Realme 11 Pro или Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.
По внешнему виду Redmi Note 12 Pro 5G можно назвать классическим смартфоном, а Realme 11 Pro - очень стильным. При этом оба аппарата имеют в комплекте чехлы, зарядку на 66 Вт, а также защитную плёнку на экране. По части удобства пользования лучше из двух устройств Redmi.
Хотя оба смартфона оснащены стереодинамиками, у Redmi есть ещё ИК-порт для управления техникой и разъём для наушников.
Дисплеи у смартфонов одинаковые за исключением того, что у Realme он закругленный, а у Redmi - плоский.
В AnTuTu немного больше баллов набирает Realme: 580 тысяч против 530 тысяч у Xiaomi. Охлаждение у Realme 11 Pro тоже несколько лучше.
Оба телефона имеют батарею объёмом 5000 мА*ч и могут прожить 1,5-2 дня. Правда, примерно на 20% дольше работает Realme, что, возможно, связано с его более мощным процессором. До 100% оба устройства при этом заряжаются за 40 минут.
Селфи-камера в обоих случаях имеет разрешение 16 МП, но чуть больше ведущему понравились снимки, сделанные на Realme.
Основная камера у Realme отличается разрешением 100 МП, у Xiaomi - 50 МП. Вместе с тем у Redmi Note 12 Pro 5G есть ещё и широкоугольный объектив, который отсутствует у Realme. В целом эксперту больше понравились фото, которые получаются на Xiaomi.
Вывод
По части камеры в целом немного лучше из двух смартфонов оказывается Redmi Note 12 Pro 5G, но по дизайну и эргономике интереснее выглядит Realme 11 Pro. Что касается производительности, дисплея и других характеристик, то устройства в этом плане примерно одинаковые.