Какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей: Xiaomi или Realme

По внешнему виду Redmi Note 12 Pro 5G можно назвать классическим смартфоном, а Realme 11 Pro - очень стильным. При этом оба аппарата имеют в комплекте чехлы, зарядку на 66 Вт, а также защитную плёнку на экране. По части удобства пользования лучше из двух устройств Redmi.

Хотя оба смартфона оснащены стереодинамиками, у Redmi есть ещё ИК-порт для управления техникой и разъём для наушников.

Дисплеи у смартфонов одинаковые за исключением того, что у Realme он закругленный, а у Redmi - плоский.

В AnTuTu немного больше баллов набирает Realme: 580 тысяч против 530 тысяч у Xiaomi. Охлаждение у Realme 11 Pro тоже несколько лучше.