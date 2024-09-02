Какой смартфон лучше за 35−40 тысяч рублей: Samsung или HONOR

По комплектации из двух смартфонов выигрывает, конечно, HONOR. У него в комплекте есть зарядка на 100 Вт, кабель, плёнка на экране, а у Samsung — только кабель. Изготовлен Galaxy А55 из стекла (спереди и сзади) и металла (рамка). Правда, рамки у него довольно большие по сравнению с конкурентом. Также он оснащён полноценной защитой от воды по стандарту IP67. У HONOR 200 сзади и спереди тоже стекло, но рамка пластиковая. Защита у него есть только от брызг.

Дисплей практически по всем параметрам лучше у HONOR. У него нет проблем с ШИМом, больше разных настроек, сам по себе экран ярче, автояркость работает лучше.

Работает Galaxy A55 на процессоре Exynos 1480, HONOR 200 — на Snapdragon 7 Gen 3. У Exynos всё же хуже с оптимизацией приложений. В обычной жизни открываются простые приложения быстрее на Samsung, а более требовательные типа тяжёлых игр — на HONOR.

Ёмкость аккумулятора у Samsung — 5000 мАч, у HONOR — 5200 мАч. При этом намного быстрее заряжается последний: за 40 минут по сравнению с 1 часом 20 минутами у Galaxy.

Основная камера и селфи-камера у обоих смартфонов снимают примерно одинаково. HONOR немного лучше показывает себя в фотосъёмке в сложных условиях, видео в 4К 30 к/с он тоже записывает лучше, чем Samsung. Примеры фотографий — ниже.