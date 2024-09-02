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Опубликовано 02 сентября 2024, 12:00
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Какой смартфон лучше за 35−40 тысяч рублей: Samsung или HONOR

Интереснее выглядит HONOR 200
Смартфоны среднего класса HONOR 200 и Samsung Galaxy A55 сравнили и выбрали лучший. Эксперт YouTube-канала Quke.ru выяснил, что сейчас стоит покупать: Samsung Galaxy A55 или HONOR 200.
Какой смартфон лучше за 35−40 тысяч рублей: Samsung или HONOR
© Quke.ru

По комплектации из двух смартфонов выигрывает, конечно, HONOR. У него в комплекте есть зарядка на 100 Вт, кабель, плёнка на экране, а у Samsung — только кабель. Изготовлен Galaxy А55 из стекла (спереди и сзади) и металла (рамка). Правда, рамки у него довольно большие по сравнению с конкурентом. Также он оснащён полноценной защитой от воды по стандарту IP67. У HONOR 200 сзади и спереди тоже стекло, но рамка пластиковая. Защита у него есть только от брызг.

Дисплей практически по всем параметрам лучше у HONOR. У него нет проблем с ШИМом, больше разных настроек, сам по себе экран ярче, автояркость работает лучше.

Работает Galaxy A55 на процессоре Exynos 1480, HONOR 200 — на Snapdragon 7 Gen 3. У Exynos всё же хуже с оптимизацией приложений. В обычной жизни открываются простые приложения быстрее на Samsung, а более требовательные типа тяжёлых игр — на HONOR.

Ёмкость аккумулятора у Samsung — 5000 мАч, у HONOR — 5200 мАч. При этом намного быстрее заряжается последний: за 40 минут по сравнению с 1 часом 20 минутами у Galaxy.

Основная камера и селфи-камера у обоих смартфонов снимают примерно одинаково. HONOR немного лучше показывает себя в фотосъёмке в сложных условиях, видео в 4К 30 к/с он тоже записывает лучше, чем Samsung. Примеры фотографий — ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Quke.ru

Вывод

Оба смартфона можно назвать отличными за свою цену. У них надёжные и сбалансированные прошивки, хорошие автономность и мощность, камера и остальные характеристики. Но сейчас HONOR стоит немного дороже, чем Samsung. При этом он всё же имеет лучший дисплей, у него мощнее зарядка (причём сразу идёт в комплекте), больше возможностей в фото- и видео.