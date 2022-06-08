Какой смартфон Samsung среднего класса дольше всех работает от аккумулятора

Эксперты канала TechwithUsama проверили автономность смартфонов Samsung среднего класса. Тестировались при этом аппараты Galaxy A33 (процессор Exynos 1280, 5000 мАч), A52s (процессор Snapdragon 778G, 4500 мАч), A53 (процессор Exynos 1280, 5000 мАч), A73 (процессор Snapdragon 778G, 5000 мАч) и S21 FE (процессор Exynos 2100, 4500 мА*ч). Также нужно отметить, что все устройства, кроме A33, имеют частоту обновления экрана 120 Гц (у A33 она составляет 90 Гц).

Сначала ведущий протестировал все смартфоны в бенчмарках. Результаты вы можете видеть ниже. Больше всех заряда при этом потерял Samsung S21 FE, а лучше остальных держался A52s.