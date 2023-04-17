Какой смартфон среднего класса лучше: Xiaomi Poco X5 Pro или Realme 10 Pro+

Xiaomi Poco X5 Pro и Realme 10 Pro+ стоят примерно одинаково. Так какой из них всё-таки лучше выбрать?

В комплекте со смартфонами идут зарядки (в обоих случаях - 67 Вт), кабели USB-C, скрепки для открытия лотка для SIM-карт, чехлы. Однако у Poco X5 Pro есть разъём для наушников в отличие от Realme.

Оснащены устройства разными процессорами. Realme при этом запустился немного быстрее. По экранам смартфоны почти идентичны: 120 Гц, ANOLED, Full HD+. Но у Realme диагональ 6,7 дюйма, у Poco - 6,67 дюйма.

На Poco X5 Pro стоит процессор Snapdragon 778G, на Relame - Dimensity 1080. С точки зрения производительности лидирует Poco. С результатами устройств в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Сам эксперт выбрал бы для себя смартфон на базе Snapdragon.