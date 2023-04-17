Какой смартфон среднего класса лучше: Xiaomi Poco X5 Pro или Realme 10 Pro+Эти устройства сравнили по характеристикам и в работе
На YouTube-канале DimaViper Live протестировали два новых китайских смартфона: Xiaomi Poco X5 Pro и Realme 10 Pro+. Какой из них лучше брать, если вам нужен аппарат среднего класса?
Xiaomi Poco X5 Pro и Realme 10 Pro+ стоят примерно одинаково. Так какой из них всё-таки лучше выбрать?
В комплекте со смартфонами идут зарядки (в обоих случаях - 67 Вт), кабели USB-C, скрепки для открытия лотка для SIM-карт, чехлы. Однако у Poco X5 Pro есть разъём для наушников в отличие от Realme.
Оснащены устройства разными процессорами. Realme при этом запустился немного быстрее. По экранам смартфоны почти идентичны: 120 Гц, ANOLED, Full HD+. Но у Realme диагональ 6,7 дюйма, у Poco - 6,67 дюйма.
На Poco X5 Pro стоит процессор Snapdragon 778G, на Relame - Dimensity 1080. С точки зрения производительности лидирует Poco. С результатами устройств в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Сам эксперт выбрал бы для себя смартфон на базе Snapdragon.
Основные камеры имеют в обоих случаях 108 МП, но сами по себе они разные. И на Realme этот объектив современнее. Макромодули, широкоугольные объективы, фронтальные камеры у смартфонов одинаковые.
Особой разницы в снимках на основную камеру вы не заметите. Что касается селфи-фото, то Poco гораздо лучше работает с цветами. Да и деталей он выдаёт больше. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. Но если для вас важна камера, то всё-таки лучше покупать Poco.
Хотя ёмкость аккумуляторов в обоих случаях одинаковая, дольше работает в итоге Realme.
Вывод
У каждого из смартфонов есть свои плюсы и минусы. К примеру, на Realme стоит более свежая версия Android, но нет разъёма для наушников. По камере тоже лучше в целом оказался Xiaomi Poco X5 Pro. В любом случае обе модели вышли удачными, заключил ведущий.