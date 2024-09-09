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Опубликовано 09 сентября 2024, 19:30
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Какой Xiaomi лучше за 30 тысяч рублей: Redmi Note или Poco

Всё зависит от ваших потребностей
Смартфоны Xiaomi Redmi Note и Poco за 30 тысяч рублей сравнили и выбрали лучший. В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru рассказали, что лучше сейчас брать: Xiaomi Poco X6 Pro или Redmi Note 13 Pro 5G.
Какой Xiaomi лучше за 30 тысяч рублей: Redmi Note или Poco
© Quke.ru

Xiaomi Poco X6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G очень сильно похожи. Например, у обоих большой дисплей с частотой обновления 120 Гц и маленькими рамками, в комплекте зарядка на 67 Вт, отличная автономность, есть стерео, NFC. Разъём для наушников есть только у Note 13 Pro.

В целом же разница между этими двумя смартфонами состоит в двух вещах. Это производительность в играх и качество камеры.

Poco X6 Pro оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Он даёт возможность запускать практически любые игры на высоких настройках без сильного нагрева. Но вот камера у этого смартфона посредственная.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Quke.ru

При схожей цене у Redmi Note 13 Pro 5G в три раза ниже производительность (стоит Snapdragon 7S Gen 2), но лучше камеры. Примеры фото — выше.

Вывод

На самом деле из этих двух смартфонов можно брать любой. Они оба за свою цену неплохи, но каждый имеет свои особенности.