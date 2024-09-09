Какой Xiaomi лучше за 30 тысяч рублей: Redmi Note или Poco

Xiaomi Poco X6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G очень сильно похожи. Например, у обоих большой дисплей с частотой обновления 120 Гц и маленькими рамками, в комплекте зарядка на 67 Вт, отличная автономность, есть стерео, NFC. Разъём для наушников есть только у Note 13 Pro.

В целом же разница между этими двумя смартфонами состоит в двух вещах. Это производительность в играх и качество камеры.

Poco X6 Pro оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Он даёт возможность запускать практически любые игры на высоких настройках без сильного нагрева. Но вот камера у этого смартфона посредственная.