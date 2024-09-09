Какой Xiaomi лучше за 30 тысяч рублей: Redmi Note или Poco

Какой Xiaomi лучше за 30 тысяч рублей: Redmi Note или PocoВсё зависит от ваших потребностей
Xiaomi Poco X6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G очень сильно похожи. Например, у обоих большой дисплей с частотой обновления 120 Гц и маленькими рамками, в комплекте зарядка на 67 Вт, отличная автономность, есть стерео, NFC. Разъём для наушников есть только у Note 13 Pro.
В целом же разница между этими двумя смартфонами состоит в двух вещах. Это производительность в играх и качество камеры.
Poco X6 Pro оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Он даёт возможность запускать практически любые игры на высоких настройках без сильного нагрева. Но вот камера у этого смартфона посредственная.
При схожей цене у Redmi Note 13 Pro 5G в три раза ниже производительность (стоит Snapdragon 7S Gen 2), но лучше камеры. Примеры фото — выше.
Вывод
На самом деле из этих двух смартфонов можно брать любой. Они оба за свою цену неплохи, но каждый имеет свои особенности.