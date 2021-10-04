Камеры двух последних флагманских моделей смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max сравнили

Ведущий канала Филипп Беликов протестировал в различных условиях камеры Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max. Оценивалась при этом как видео-, так и фотосъёмка.

В видео эксперт обращал внимание на работу различных режимов, стабилизацию, детализацию, цветопередачу. Так, в кинорежиме на iPhone цвет лица получился странный. В целом изображение на этом флагмане, как обычно бывает у Apple, более приятное. На Samsung при съёмке в кинорежиме появилось много засветов.

При Full HD 30 к/с в тёмное время суток по детализации выигрывает iPhone: она оказывается немного лучше, чем у конкурента. То же самое с засветами. Да и в целом изображение в подобных сложных условиях на Galaxy S21 Ultra выходит темнее, чем на iPhone 13 Pro Max. Однако блики во время съёмки ярких светящихся объектов сильнее видны на устройстве Apple.

Широкоугольная камера вечером работает на обоих смартфонах по-разному: у iPhone очень тёмное изображение и мало шумов, а на видео с Samsung много шумов, хотя картинка сама по себе более светлая и яркая. По деталям же камеры аппаратов оказались примерно одинаковыми. При искусственном освещении в помещении у Galaxy S21 Ultra было чуть больше шумов, чем у iPhone.

А вот при съёмке с трёхкратным увеличением iPhone 13 Pro Max однозначно уступает Galaxy S21 Ultra. На Samsung лучше оказывается детализация. Хотя при этом, добавляет ведущий, более яркое и приятное с точки зрения цветов изображение - на iPhone.

Далее Фил протестировал смартфоны в Full HD 30 к/с в дневное время. В целом насыщеннее изображение получилось на Samsung по сравнению с iPhone, в то же время видео с iPhone 13 Pro Max выходит очень светлым. Стабилизация на устройстве Apple тоже похуже, чем на смартфоне-конкуренте. Правда, при переключении на широкоугольную камеру проблема с дрожанием камеры на iPhone исчезает. В 4К 60 к/с же видео получаются довольно похожими и по цветопередаче, и по стабилизации, и по детализации.

Портретный режим есть на обоих флагманах, но в целом с точки зрения изображения приятнее цвета и картинка в целом на Samsung. У iPhone она получается более желтоватая, черты лица девушки тоже выходят более грубыми. При этом на аппарате Apple можно использовать в этом же режиме трёхкратное увеличение, а вот у Samsung нет такой функции.

Если же снимать просто при трёхкратном увеличении, то цветопередача реалистичнее получается на iPhone. Но в остальном модели показывают похожую картинку.

При плохом освещении у iPhone портретный режим не включился. У Samsung он работал, однако также заметно было множество шумов.

По качеству звука на видео с концерта чуть лучше оказывается тоже продукт Apple: на записи звук более чистый.

По итогам обзора видеосъёмки, по мнению Фила, днём лучшую картинку показывает Samsung, а в ночное время - iPhone. Кроме того, на последнем есть возможность снимать в портретном режиме с приближением. Поэтому всё же первое место по видео достаётся iPhone 13 Pro Max.