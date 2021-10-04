Камеры двух последних флагманских моделей смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max сравнили

Камеры двух последних флагманских моделей смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max сравнилиВидео при этом немного лучше снимает iPhone
Ведущий канала Филипп Беликов протестировал в различных условиях камеры Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max. Оценивалась при этом как видео-, так и фотосъёмка.
В видео эксперт обращал внимание на работу различных режимов, стабилизацию, детализацию, цветопередачу. Так, в кинорежиме на iPhone цвет лица получился странный. В целом изображение на этом флагмане, как обычно бывает у Apple, более приятное. На Samsung при съёмке в кинорежиме появилось много засветов.
При Full HD 30 к/с в тёмное время суток по детализации выигрывает iPhone: она оказывается немного лучше, чем у конкурента. То же самое с засветами. Да и в целом изображение в подобных сложных условиях на Galaxy S21 Ultra выходит темнее, чем на iPhone 13 Pro Max. Однако блики во время съёмки ярких светящихся объектов сильнее видны на устройстве Apple.
Широкоугольная камера вечером работает на обоих смартфонах по-разному: у iPhone очень тёмное изображение и мало шумов, а на видео с Samsung много шумов, хотя картинка сама по себе более светлая и яркая. По деталям же камеры аппаратов оказались примерно одинаковыми. При искусственном освещении в помещении у Galaxy S21 Ultra было чуть больше шумов, чем у iPhone.
А вот при съёмке с трёхкратным увеличением iPhone 13 Pro Max однозначно уступает Galaxy S21 Ultra. На Samsung лучше оказывается детализация. Хотя при этом, добавляет ведущий, более яркое и приятное с точки зрения цветов изображение - на iPhone.
Далее Фил протестировал смартфоны в Full HD 30 к/с в дневное время. В целом насыщеннее изображение получилось на Samsung по сравнению с iPhone, в то же время видео с iPhone 13 Pro Max выходит очень светлым. Стабилизация на устройстве Apple тоже похуже, чем на смартфоне-конкуренте. Правда, при переключении на широкоугольную камеру проблема с дрожанием камеры на iPhone исчезает. В 4К 60 к/с же видео получаются довольно похожими и по цветопередаче, и по стабилизации, и по детализации.
Портретный режим есть на обоих флагманах, но в целом с точки зрения изображения приятнее цвета и картинка в целом на Samsung. У iPhone она получается более желтоватая, черты лица девушки тоже выходят более грубыми. При этом на аппарате Apple можно использовать в этом же режиме трёхкратное увеличение, а вот у Samsung нет такой функции.
Если же снимать просто при трёхкратном увеличении, то цветопередача реалистичнее получается на iPhone. Но в остальном модели показывают похожую картинку.
При плохом освещении у iPhone портретный режим не включился. У Samsung он работал, однако также заметно было множество шумов.
По качеству звука на видео с концерта чуть лучше оказывается тоже продукт Apple: на записи звук более чистый.
По итогам обзора видеосъёмки, по мнению Фила, днём лучшую картинку показывает Samsung, а в ночное время - iPhone. Кроме того, на последнем есть возможность снимать в портретном режиме с приближением. Поэтому всё же первое место по видео достаётся iPhone 13 Pro Max.
По фотографиям ситуация немного другая. В целом в дневное при съёмке зданий время детализация у Samsung и iPhone одинаковая. Однако цвета на смартфоне Apple получаются чуть более желтоватые, а с качеством изображений при пятикратном увеличении хуже у Galaxy S21 Ultra.
При съёмке портретов днём у iPhone получаются более холодные фотографии. По уровню детализации также выигрывает Samsung. При взгляде на фото в целом более светлой картинка кажется на iPhone, а более контрастной - на Samsung. С трёхкратным увеличением более естественное фото вышло на Galaxy S21 Ultra.
Если использовать портретный режим в помещении, то детализация уже лучше будет у iPhone. Хотя по цветам приятнее Samsung: он даёт не жёлтую, а более естественную картинку.
В темноте в этом же режиме аппарат Apple точно так же делает фото более жёлтым. При этом с деталями они справились по-разному: iPhone хуже обработал волосы, но лучше джинсы и плитку, а Samsung наоборот. При трёхкратном увеличении в то же время результат лучше у iPhone 13 Pro Max, чем у Galaxy S21 Ultra.
Если же применить трёхкратное увеличение для съёмки выступления на сцене, то у Samsung хотя и получше с деталями, но много шумов.
Однако если нужно снять яркие объекты в темноте, то более качественная фотография получится однозначно на iPhone. А вот фото часов в ночном режиме удачнее вышло у Samsung: и по передаче цветов, и по деталям.
Селфи-фото днём у Samsung и iPhone практически одинаковые. А вот вечером лучше снимок сделал Samsung.
Подводя итоги, Фил отметил, что iPhone 13 по сравнению с 12-м стал делать однозначно более качественные фото. Однако осталась проблема с желтизной на снимках, с бликами при ярком свете. Увеличение же лучше работает у Samsung, также у него более качественные фото выходят при съёмке на телеобъектив, а также на фронтальную камеру (селфи). iPhone же выигрывает в съёмке фото в вечернее и ночное время, а также динамически сложных фотографий.