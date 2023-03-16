Камеры флагманских смартфонов Xiaomi 13, iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 сравнили по качеству

Эксперт YouTube-канала Redskull Алекс выяснил, какой из трёх флагманов лучше по камерам: Samsung S23, iPhone 14 Pro или Xiaomi 13.

Первым делом ведущий сравнил смартфоны по возможностям видеосъёмки. Аппараты сравнивались по основной, широкоугольной камере и по селфи-камере. Все три устройства могут записывать видео в 4К 30 к/с на основную камеру. Кроме того, смартфоны могут снимать видео в 4К 60 к/с, а Samsung - даже в 8К 30 к/с, Xiaomi - 8К 24 к/с. С точки зрения стабилизации в дневное время все модели показывают себя хорошо.

Если говорить о записи видео на фронтальную камеру, то Xiaomi 13 умеет снимать только в 1080p 30 к/с, тогда как остальные смартфоны - в 4К 30 к/с. Работают на всех трёх устройствах фронталки хорошо.

На ультраширик снимать на всех смартфонах можно в 4К 30 к/с. Но ещё они (кроме Xiaomi) способны записывать видео на этот объектив в 4К 60 к/с.

При слабом освещении все три аппарата тоже могут записывать видео в 4К 30 к/с.

По части видеосъёмки хуже остальных оказывается Xiaomi. Хотя бы потому, что он не поддерживает запись в 4К 30 к/с на фронтальную камеру. В остальном видео на всех смартфонах получаются схожими. Однако если бы ведущему пришлось выбирать устройство для видеосъёмки, то он бы взял iPhone 14 Pro.

Дневные фотографии на основную камеру выходят на всех смартфонах практически одинаковыми. Отличаются друг от друга снимки в основном только по цветопередаче. В целом же эксперт предпочитает фотографии, сделанные на S23. На них динамический диапазон лучше и сами снимки чётче. Хуже остальных при этом показал себя iPhone.