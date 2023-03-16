Камеры флагманских смартфонов Xiaomi 13, iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 сравнили по качеству

Камеры флагманских смартфонов Xiaomi 13, iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 сравнили по качествуКакую модель лучше выбрать сегодня?
Ведущий YouTube-канала Redskull выяснил, какой из дорогих смартфонов известных брендов записывает видео и делает фотографии лучше: Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 или iPhone 14 Pro.
Фото: Redskull
Эксперт YouTube-канала Redskull Алекс выяснил, какой из трёх флагманов лучше по камерам: Samsung S23, iPhone 14 Pro или Xiaomi 13.
Первым делом ведущий сравнил смартфоны по возможностям видеосъёмки. Аппараты сравнивались по основной, широкоугольной камере и по селфи-камере. Все три устройства могут записывать видео в 4К 30 к/с на основную камеру. Кроме того, смартфоны могут снимать видео в 4К 60 к/с, а Samsung - даже в 8К 30 к/с, Xiaomi - 8К 24 к/с. С точки зрения стабилизации в дневное время все модели показывают себя хорошо.
Если говорить о записи видео на фронтальную камеру, то Xiaomi 13 умеет снимать только в 1080p 30 к/с, тогда как остальные смартфоны - в 4К 30 к/с. Работают на всех трёх устройствах фронталки хорошо.
На ультраширик снимать на всех смартфонах можно в 4К 30 к/с. Но ещё они (кроме Xiaomi) способны записывать видео на этот объектив в 4К 60 к/с.
При слабом освещении все три аппарата тоже могут записывать видео в 4К 30 к/с.
По части видеосъёмки хуже остальных оказывается Xiaomi. Хотя бы потому, что он не поддерживает запись в 4К 30 к/с на фронтальную камеру. В остальном видео на всех смартфонах получаются схожими. Однако если бы ведущему пришлось выбирать устройство для видеосъёмки, то он бы взял iPhone 14 Pro.
Дневные фотографии на основную камеру выходят на всех смартфонах практически одинаковыми. Отличаются друг от друга снимки в основном только по цветопередаче. В целом же эксперт предпочитает фотографии, сделанные на S23. На них динамический диапазон лучше и сами снимки чётче. Хуже остальных при этом показал себя iPhone.
Если оценивать портретные фото, то Samsung часто ошибается с вырезанием объектов. В этом сценарии он уступает iPhone 14 Pro и Xiaomi 13 по качеству. С точки зрения цветопередачи побеждает здесь iPhone: цвета у него более натуральные.
При пятикратном увеличении Xiaomi и Samsung показывают себя немного лучше, чем iPhone. Также фото на iPhone 14 Pro получаются желтоватыми.
Ультраширокоугольный объектив лучше у iPhone 14 Pro по сравнению с остальными смартфонами. Хотя некоторые фото на Xiaomi тоже получаются неплохими.
В ночное время на основную камеру фотографии iPhone 14 Pro также делает гораздо лучше, чем два других флагмана.
Та же самая ситуация при съёмке ночью и вечером на ультраширик. В этом сценарии вновь побеждает iPhone. На втором месте находится Galaxy S23, на третьем - Xiaomi 13.
Для селфи в дневное время подходят больше Samsung и iPhone. При этом iPhone 14 Pro справляется с задачей даже лучше. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.