Камеры флагманских Xiaomi сравнили с моделями среднего уровня

При фотографировании значительной разницы между телефонами нет. Днём фото зданий на основную камеру слегка отличаются лишь по цветопередаче и по детализации. Широкоугольная в целом тоже делает примерно одинаковые фото. В режиме HDR также разница между снимками минимальна. На одном из других фото, однако, у Mi 11 Lite образовались сильные засветы. В портретном режиме лучше всего работает Redmi Note 10 Pro, хотя если не присматриваться, то фотографии будут казаться практически одинаковыми. У Mi 11 Lite в режиме портрета с HDR снова появились довольно заметные засветы, а Redmi Note 10 обрезает объекты не так хорошо, как остальные.

В обычном режиме при съёмке на улице против света засветили небо Mi 11 Lite и Redmi Note 10 Pro. В помещении при недостатке света лучше всего справился Mi 11. При переходе в макрорежим самая естественная и яркая картинка получилась у Redmi Note 10, но в целом опять же фото вышли почти одинаковые.

На вечерних и ночных фото разница между смартфонами видна гораздо сильнее. Например, по детализации Redmi Note 10 сильно отстаёт от других, к тому же у него встречаются засветы. Качество фотографий на широкоугольную камеру у смартфонов похожее. Но чем меньше света на фото, тем хуже выходят снимки у Note 10. Лучшие результаты показывает при таком виде освещения Mi 11, а худшие - Redmi Note 10. А вот между остальными двумя устройствами в целом практически нет разницы.

Последним этапом тестирования стали селфи. Хотя по цветопередаче фото отличаются немного друг от друга, в плане детализации они почти идентичны.

Выводы Фил сделал такие. При дневном освещении камеры всех четырёх смартфонов Xiaomi снимают практически одинаково, а вечером и ночью заметно хуже фотографирует Redmi Note 10 (самая дешёвая модель из представленных).