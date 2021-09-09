Камеры флагманских Xiaomi сравнили с моделями среднего уровня

Камеры флагманских Xiaomi сравнили с моделями среднего уровняОни показывают схожие результаты
В обзоре Фил сравнил камеры 4 моделей Xiaomi: Mi 11, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10. Съёмка проводилась в разных условиях: при естественном дневном освещении, при искусственном, при недостаточном освещении (вечером и ночью).
Сначала эксперт протестировал функцию съёмки видео на фронтальную камеру, основную и остальные. Ни одна из моделей не может снимать на фронталку в 4К. Задний фон чётко просматривается в видео на фронтальную камеру Mi 11. Остальные снимают неплохо, но похуже. Также указанная модель даёт широкий кадр по сравнению с Redmi Note 10 Pro. Ещё на Mi 11 можно снимать HDR-видео в отличие от других. Наиболее слабая фронтальная камера оказалась на Redmi Note 10.
При съёмке на основную камеру днём в Full HD 30 к/с у Mi 11 Lite появились засветы. Широкоугольная показала примерно одинаковые результаты у всех. А в 4К при 60 к/с (у Mi 11) или 30 к/с (все смартфоны) стабилизация работает только у Mi 11 и Mi 11 Lite. В помещении с неоновыми надписями наиболее реалистичные цвета - у Mi 11 и Redmi Note 10. В целом при искусственном освещении справляются со своей задачей камеры хорошо, хотя цветопередача иногда страдает.
При фотографировании значительной разницы между телефонами нет. Днём фото зданий на основную камеру слегка отличаются лишь по цветопередаче и по детализации. Широкоугольная в целом тоже делает примерно одинаковые фото. В режиме HDR также разница между снимками минимальна. На одном из других фото, однако, у Mi 11 Lite образовались сильные засветы. В портретном режиме лучше всего работает Redmi Note 10 Pro, хотя если не присматриваться, то фотографии будут казаться практически одинаковыми. У Mi 11 Lite в режиме портрета с HDR снова появились довольно заметные засветы, а Redmi Note 10 обрезает объекты не так хорошо, как остальные.
В обычном режиме при съёмке на улице против света засветили небо Mi 11 Lite и Redmi Note 10 Pro. В помещении при недостатке света лучше всего справился Mi 11. При переходе в макрорежим самая естественная и яркая картинка получилась у Redmi Note 10, но в целом опять же фото вышли почти одинаковые.
На вечерних и ночных фото разница между смартфонами видна гораздо сильнее. Например, по детализации Redmi Note 10 сильно отстаёт от других, к тому же у него встречаются засветы. Качество фотографий на широкоугольную камеру у смартфонов похожее. Но чем меньше света на фото, тем хуже выходят снимки у Note 10. Лучшие результаты показывает при таком виде освещения Mi 11, а худшие - Redmi Note 10. А вот между остальными двумя устройствами в целом практически нет разницы.
Последним этапом тестирования стали селфи. Хотя по цветопередаче фото отличаются немного друг от друга, в плане детализации они почти идентичны.
Выводы Фил сделал такие. При дневном освещении камеры всех четырёх смартфонов Xiaomi снимают практически одинаково, а вечером и ночью заметно хуже фотографирует Redmi Note 10 (самая дешёвая модель из представленных).