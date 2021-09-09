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Сегодня в 14:03

Камеры флагманских Xiaomi сравнили с моделями среднего уровня

Они показывают схожие результаты
Ведущий канала на YouTube "Честный блог" Филипп Беликов прокомментировал в новом выпуске снимки и видео, которые получаются на камеры смартфонов Xiaomi.
Камеры флагманских Xiaomi сравнили с моделями среднего уровня

В обзоре Фил сравнил камеры 4 моделей Xiaomi: Mi 11, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10. Съёмка проводилась в разных условиях: при естественном дневном освещении, при искусственном, при недостаточном освещении (вечером и ночью).

Сначала эксперт протестировал функцию съёмки видео на фронтальную камеру, основную и остальные. Ни одна из моделей не может снимать на фронталку в 4К. Задний фон чётко просматривается в видео на фронтальную камеру Mi 11. Остальные снимают неплохо, но похуже. Также указанная модель даёт широкий кадр по сравнению с Redmi Note 10 Pro. Ещё на Mi 11 можно снимать HDR-видео в отличие от других. Наиболее слабая фронтальная камера оказалась на Redmi Note 10.

При съёмке на основную камеру днём в Full HD 30 к/с у Mi 11 Lite появились засветы. Широкоугольная показала примерно одинаковые результаты у всех. А в 4К при 60 к/с (у Mi 11) или 30 к/с (все смартфоны) стабилизация работает только у Mi 11 и Mi 11 Lite. В помещении с неоновыми надписями наиболее реалистичные цвета - у Mi 11 и Redmi Note 10. В целом при искусственном освещении справляются со своей задачей камеры хорошо, хотя цветопередача иногда страдает.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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При фотографировании значительной разницы между телефонами нет. Днём фото зданий на основную камеру слегка отличаются лишь по цветопередаче и по детализации. Широкоугольная в целом тоже делает примерно одинаковые фото. В режиме HDR также разница между снимками минимальна. На одном из других фото, однако, у Mi 11 Lite образовались сильные засветы. В портретном режиме лучше всего работает Redmi Note 10 Pro, хотя если не присматриваться, то фотографии будут казаться практически одинаковыми. У Mi 11 Lite в режиме портрета с HDR снова появились довольно заметные засветы, а Redmi Note 10 обрезает объекты не так хорошо, как остальные.

В обычном режиме при съёмке на улице против света засветили небо Mi 11 Lite и Redmi Note 10 Pro. В помещении при недостатке света лучше всего справился Mi 11. При переходе в макрорежим самая естественная и яркая картинка получилась у Redmi Note 10, но в целом опять же фото вышли почти одинаковые.

На вечерних и ночных фото разница между смартфонами видна гораздо сильнее. Например, по детализации Redmi Note 10 сильно отстаёт от других, к тому же у него встречаются засветы. Качество фотографий на широкоугольную камеру у смартфонов похожее. Но чем меньше света на фото, тем хуже выходят снимки у Note 10. Лучшие результаты показывает при таком виде освещения Mi 11, а худшие - Redmi Note 10. А вот между остальными двумя устройствами в целом практически нет разницы.

Последним этапом тестирования стали селфи. Хотя по цветопередаче фото отличаются немного друг от друга, в плане детализации они почти идентичны.

Выводы Фил сделал такие. При дневном освещении камеры всех четырёх смартфонов Xiaomi снимают практически одинаково, а вечером и ночью заметно хуже фотографирует Redmi Note 10 (самая дешёвая модель из представленных).